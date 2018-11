Steel Rats™: Werde eine Steel Rat und fahre Gegnermassen zu Schrott.

Steel Rats™ für die PS4 kaufen

Steel Rats™: Werde eine Steel Rat und fahre Gegnermassen zu Schrott. Wechsele zwischen vier Charakteren und plätte den Feind mit deiner ultimativen Killermaschine, einem flammenspeienden und mit Sägeblättern ausgerüsteten Motorrad. Steel Rats vermischt die Genres wie kein anderes Spiel zuvor: Es bringt 2,5D-Stuntbike-Action mit präzisem Platforming und intensiven Fahrzeuggefechten zusammen.

Dein Motorrad ist deine Waffe im Krieg gegen eine Invasionshorde aus Alien-Schrottbotern. Kombiniere extreme Nahkämpfe und präzisen Beschuss mit einem krassen Arsenal aus Rad-Sägeketten, Harpunenkanonen, feuerspuckenden Auspuffen uvm. Starte den Motor und meistere die realistische physikbasierte Steuerung deines Bikes für Stunts und die elegante Zerstörung der Schrottboter. Sei möglichst kreativ: Fahre Wände hoch, mache Rückwärtssaltos an Gebäudeseiten und gib deinen Gegnern Saures, kopfüber und mitten in der Luft. Entdecke die Geheimnisse von Coastal City und enthülle das Geheimnis der Schrottboter-Invasion.

Steel Rats™ ist im Grunde ein Trials, zumindest ein wenig. Steel Rats™ ist dabei in 2,5d und spielt in einem anderen Setting, eine Art Post-Apocalyptischer Welt. 2,5d heißt so viel, dass man bei Steel Rats™ auch die Spuren wechseln kann, das wird in den Levels wichtig, weil auf mancher Spur unüberwindbare Hindernisse warten. Zudem kann man die Maschine, also sein Bike auch wenden und zur anderen Seite fahren, was deutlich umfangreichere Level erlaubt als wie wir sie bei Trials kennen. Anders als bei Trials ist dieses aber kein reines Geschicklichkeitsspiel mit extrem schweren Hindernissen, sondern schon etwas aufgebautere Levels mit abwechslungsreicheren Passagen und nicht, wie man es bei Trials kennt, eher kurze Levels die in einigen Sekunden zu schaffen sind. Ich fand die Idee klasse und wenn man bedenkt, dass dieser Titel von einem kleinen Indie Entwickler kommt beachtlich was die mit Steel Rats™ geschafft haben, einen Blick ist das Spiel auf jeden Fall wert, es macht richtig Laune.

8,5 von 10 glühenden Rädern