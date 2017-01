STEAM Weeklong Deals in dieser Woche mit 470 Spielen im Angebot und teilweise ein Ersparnis von über 90%. Also schnell zuschlagen.

STEAM Weeklong Deals der KW 03/2016

Alle Angebote aufzuzählen, würde jeden Rahmen sprengen, daher nur ein paar wenige und ihr schaut euch einfach alle Angebote hier an. Anschauen kann man sich durchaus mal das Spiel Splatter – Zombie Apocalypse, kostet nur 19 Cent oder See No Evil, kostet ebenfalls nur 9 Cent und droppen Sammelkarten, die man bei STEAM verkaufen kann. Man sollte die Kosten also mit dem Verkauf der Karten wieder rein bekommen, so zahlt man also quasi gar nichts für das Spiel. Aber nicht nur dieses lohnt sich, es gibt auch ein paar andere interessante Games dabei. Brothers – A Tale of Two Sons beispielsweise, das kostet diese Woche unter 3 EUR, also 80% runtergesetzt, Wahnsinn oder? Schaut euch selbst die Angebote mal an, viel Spaß beim Zocken.