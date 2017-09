Statistik mit R ist ein Buch zum führen von Statistiken mit R aus dem O’Reilly Verlag von 2017.

Statistik mit R: Das Buch bietet einen pragmatischen Einstieg in R als statistisches Werkzeug für Studenten und Promovierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die empirisch arbeiten müssen und Promovierende. Zudem ist es Kompakt und gut verständlich geschrieben.

Als angehender Wissenschaftler, Manager oder Unternehmensberater sind Sie darauf angewiesen, Daten mit statistischen Methoden fehlerfrei auszuwerten und die Ergebnisse überzeugend darzustellen? Statistik ist allerdings nicht gerade Ihr Fachgebiet? Dann ist dieses Buch genau richtig für Sie. In jedem Kapitel führt der Autor eine statistische Methode vor und erklärt, was man an den Ergebnissen ablesen kann und was nicht. Unmittelbar im Anschluss beschreibt er, wie man die Methode in R implementiert.

Wer es dann noch etwas einfacher erklärt haben möchte, für den eignet sich ebenfalls das Statistiken mir R Buch aus dem Wiley-VCH Verlag.

8,0 von 10 aussagekräftigen Statistiken