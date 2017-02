Statistik mit Excel für Dummies: Statistiken und Aussagen zu Wahrscheinlichkeiten begegnen uns heute überall: Die Umsatzentwicklung in Unternehmen, Hochrechnungen für Wahlergebnisse, PISA-Ergebnisse fünfzehnjähriger Schüler sind nur drei von zahlreichen Beispielen. Joseph Schmuller zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie die Zahlen in den Griff bekommen und Daten, Statistiken und Wahrscheinlichkeiten richtig lesen und interpretieren. Dafür brauchen Sie keinen Statistikkurs zu belegen und kein Mathegenie zu sein. Für alles gibt es in Excel die passende Funktion und das passende Werkzeug. So können Sie Theorie und Praxis sofort miteinander verbinden.

Mit Excel kann man Tabellen machen, das war so mein grobes Wissen bevor ich meine Ausbildung im IT-Bereich gemacht habe, damals habe ich schon viel, was man mit Excel alles machen kann kennen gelernt und arbeite da heute beruflich noch sehr mit. Natürlich bietet Excel aber noch so viel mehr, manche Dinge sind so unglaublich, dass man sie sich nicht hätte vorstellen können mit Excel zu lösen, beispielsweise Minesweeper spielen. Aber das nur ein kleines Beispiel. Mich hat das Buch begeistert, weil es mir eben so viele Dinge gezeigt hat, die selbst ich als Fachinformatiker nicht kannte, vor allem aber viele Dinge, die wirklich auch nützlich sind, wie das erfassen von meinen Statistiken. Ob das nun bei meinen Besucherstatistiken meiner Webseiten ein Ermitteln der Mitteldaten sind oder andere Aufgaben, es erleichtert mir die Arbeit. Allerdings muss ich auch so ehrlich sein, dass das Buch dann nach der Hälfte über meine Vewendungszecke hinaus geht, da werden knallhart Dinge berechnet und angezeigt von denen ich auch keine Ahnung habe. Beispielsweise Hypothesen über Korrelationen oder Wahrscheinlichkeiten berechnen. Dafür habe ich keine Verwendung, bin mir aber sicher sagen zu können, dass es für die von euch, die mehr darüber wissen möchten auch gut erklärt ist. Das was ich wichtig fand war es auf jeden Fall und hat mir geholfen, daher kann ich euch dies Buch sehr empfehlen.