Startup Navigator: Das Handbuch ist ein Buch aus dem Verlag Frankfurter Allgemeine Buch in der Auflage: 1 vom 17. Januar 2018.

Startup Navigator: Das Handbuch: Geschäftsideen gibt es wie Sand am Meer. Oft zerbröseln diese aber, wenn man sie an den Markt bringt und sie sich schlicht nicht rechnen. Was unterscheidet aber gute von schlechten Ideen? Erfolgreiche Startups sind keine Magie! Jeder kann mit dem Startup Navigator lernen, wie man erste Konzepte erfolgreich in die Tat umsetzt. Dieses Tool wurde über Jahre an der Universität St.Gallen mit erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern entwickelt. Bei der Anwendung des Navigators entsteht ein einzigartiges Startup aus den persönlichen Stärken jedes einzelnen Entrepreneurs heraus, der sich das Wissen unternehmerischer Methoden zu eigen macht und seine Idee systematisch wie die Profis entwickelt.

ich fand das Buch recht interessant, allerdings auch oft sehr unverständlich und zu schwer ausgedrückt. Viele Englischsprachige Begriffe und Sätze. Ich weiß gar nicht genau wie ich das erklären soll, ich fand es oft einfach zu umständlich überlegt und jemand mit einer Idee für ein Startup wird hier ganz sicher seine Schwierigkeiten haben, vielleicht hätte man das Buch einfacher gestalten sollen, fast kommt es so rüber als sei es schon für Profis geschrieben, ich muss ehrlich gestehen, dass ich als Selbständiger es interessant fand, doch wenn ich zurück denke an die Zeit wo ich mein Unternehmen gegründet habe, hätte ich die Hälfte des Buches nicht verstanden. Aber das ist nur meine Sicht der Dinge, ich kann euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

5,5 von 10 Start Up Unternehmen