Starcom – das Galaxis-Team ist eine Zeichentrickserie von Pidax film aus dem Jahr 1987.

Starcom – das Galaxis-Team: James Deringer ist Pilot einer Elitekampfeinheit namens StarCom, deren Aufgabe es ist, den Kosmos zu beschützen. Ein Kommando namens Shadow Force, geleitet von Imperator Dark, will nämlich die gesamte Galaxie unter ihre Kontrolle bringen. Dies gilt es zu verhindern. Die StarCom-Mitglieder schwärmen immer wieder aus, um das Universum zu retten …

Von den deutsch synchronisierten Folgen überlebten leider nur acht Episoden, die nach langer Recherche aus Fankreisen zusammengetragen wurden. Zusätzlich enthält diese DVD drei Geschichten der „StarCom“, in einer alternativen VHS-Synchronfassung. Die Serie an sich war so erfolgreich, dass eine eigene Spielzeugreihe daraus entwickelt wurde.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich diese Serie gar nicht kannte. Was mich wundert, denn 87 war ich so 8 Jahre alt und habe eigentlich alles geschaut was irgendwie in dieser Richtung lief, sei es nun Captain Future oder Sabre Rider und die Star Sheriffs. StarCom war mir nicht bekannt, aber ich wollte dennoch mal reinschauen und sehen was ich damals wohl verpasst habe. Leider gibt es nur 8 Folgen, mit deutscher Synchro, die überlebt haben, was extrem schade ist, denn diese 8 Folgen fand ich richtig super. Insgesamt gibt es von dieser Serie 13 Folgen, die restlichen werde ich mir diese Tage noch auf Englisch ansehen, mich hat die Serie total begeistert, auch heute noch.

8,0 von 10 Abenteuern im Weltall