UBTECH Star Wars Stormtrooper Roboter Intergalaktische Abenteuer zuhause erleben – Jetzt vorbestellen!

UBTECH Star Wars Stormtrooper Roboter

Aus einer weit, weit entfernten Galaxis bringt UBTECH Robotics den Star Wars First Order Stormtrooper Roboter nach Deutschland. Der interaktive Roboter ermöglicht großen und kleinen Star Wars-Fans, intergalaktische Abenteuer zuhause zu erleben. Dazu stehen Sprachsteuerung, Gesichtserkennung, eine Überwachungsfunktion sowie eine einzigartige Augmented-Reality-Funktion zur Verfügung. Hier sehen Sie den Star Wars First Order Stormtrooper in Aktion.

Der Star Wars First Order Stormtrooper Roboter ist ab sofort für EUR 349,99 bei Alternate, Reichelt Elektronik und K&M Computer vorbestellbar.

Der Star Wars First Order Stormtrooper Roboter bietet eine noch nie dagewesene, interaktive Erfahrung für Star Wars-Fans. Die Funktionen des Roboters umfassen:

First- und Third-Person-AR (Augmented Reality) ­– Beschützen Sie die First Order gegen den Widerstand – in intergalaktischen Schlachten, die in Ihrem Wohnzimmer stattfinden! Über die App geben Sie Befehle und attackieren den Feind aus einer First- oder Third-Person-Perspektive.

Sprachsteuerung – Geben Sie dem Stormtrooper Anweisungen, indem Sie direkt mit ihm sprechen.

Gesichtserkennung – Erstellen Sie über biometrische Gesichtserfassung eine Datenbank aus bis zu drei Nutzern für individuelle Interaktionen.

Überwachungsfunktion – Befehlen Sie dem Stormtrooper, einen festgelegten Bereich zu patrouillieren und auf Eindringlinge zu reagieren.