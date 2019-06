Star Wars: Das Erwachen der Macht: (Episode VII) ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 20. Mai 2019.

Letzte Aktualisierung am 12.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Star Wars: Das Erwachen der Macht: (Episode VII): Teil 7 der „Star-Wars“-Saga: Luke Skywalker ist verschwunden, als die Galaxis ihn am meisten braucht, denn Kylo Ren und die finstere Erste Ordnung haben sich aus der Asche des Imperiums erhoben. Nun liegt es an Rey, einer Schrottsammlerin, dem Piloten Poe Dameron und Finn, einem abtrünnigen Sturmtruppler, sich mit Han Solo und Chewbacca zu einer verzweifelten Suche aufzumachen, um die einzige Hoffnung auf Frieden in der Galaxis zu finden.

Ich bin ja ein riesen StarWars Fan und habe natürlich die neuen Filme im Kino gesehen. Sogar mehrfach und war sehr gespannt darauf wie die Umsetzung als Hörbuch wohl gelungen ist. Ich fand die erzählte Geschichte sehr gut, man hat den Eindruck einiges, vor allem an Emotionen mehr mitzubekommen als im Film. Mir fehlten aber Effekte an einigen Stellen, zwar bekommt man einiges mehr mit als im Film, aber was die schnelleren Szenen angeht fehlte etwas Unterstützung. Dennoch sehr gelungene Hörbücher die man sich als Fan unbedingt nochmal anhören sollte.

Außerdem erschien auch Star Wars: Die letzten Jedi: (Episode VIII): Rey hat es endlich geschafft, Luke Skywalker aufzuspüren, den letzten Jedi-Ritter, der jahrelang spurlos verschwunden war. Widerwillig erklärt er sich bereit, die junge Frau auszubilden, ist aber schon bald erschüttert von der ungewöhnlichen Stärke der Macht in ihr. Währenddessen muss sich der Widerstand von General Leia Organa der Angriffe der Ersten Ordnung erwehren. Snoke und sein gnadenloser Vollstrecker Kylo Ren scheinen den Widerstandskämpfern überlegen zu sein.

7,5 von 10 gelassenen Jedis