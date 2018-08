Star Wars: Das Buch der Rebellen ist ein Buch aus dem Panini Verlag vom 23. Juli 2018.

Star Wars: Das Buch der Rebellen: Als Rebellen und Verräter gebrandmarkt, agieren die Angehörigen der Allianz in den Schatten, sammeln Informationen und werben überall in der Galaxis um Unterstützung, um der Tyrannei des Imperiums ein Ende zu bereiten. Diese grundlegenden, hochbrisanten Dokumente wurden von einem von Mon Mothmas engsten Vertrauten zusammengetragen und versteckt – bis jetzt. Diese in den Ruinen eines alten Rebellen-Stützpunkts entdeckten Unterlagen haben unter wichtigen Mitgliedern des Widerstands die Runde gemacht, die das Material um persönliche Notizen, Updates und neue Erkenntnisse ergänzt haben.

Das Buch der Rebellen, ein Dossier des Allianz-Geheimdienstes, versammelt streng vertrauliche Dokumente, abgefangene Übertragungen und analysierte Nachrichten, um einen Blick hinter die Kulissen des Widerstands zu werfen und den Geheimnissen der Rebellen-Allianz auf den Grund zu gehen.

Star Wars Fans sollten hier unbedingt reinschauen, die Idee zu diesem Buch ist einfach genial. Hintergrundinformationen zu den Filmen anschaulich verpackt in Geheimdienst Dossiers. Das sieht dann zb. so aus: Es gibt Informationen zu Nebencharakteren oder Pläne von Basen die bis ins kleinste Detail ausgearbeitet sind. Dadurch lernt man die Star Wars Welt noch etwas genauer kennen. Ich als Star Wars Fan fand das genial, so vieles was ich noch nicht wusste und genau so wird es dir auch ergehen, also schau unbedingt mal rein.

9,0 von 10 Rebellen