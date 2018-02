Star Wars: Das Buch der Jedi: Ein Wegweiser für Schüler der Macht ist ein Buch aus dem Panini Verlag vom 22. Januar 2018.

Star Wars: Das Buch der Jedi: Ein Wegweiser für Schüler der Macht: Dieses Buch gehört zu den großartigsten Entdeckungen seit der Eröffnung der neuen Jedi-Akademie. Verfasst von großen Jedi-Meistern der alten Tage, hat es Generationen von Jedi gelehrt, was es bedeutet, ein Verteidiger des Friedens in der Galaxis zu sein – angefangen bei der Geschichte und der Hierarchie des Jedi-Ordens bis hin zur Beherrschung der Macht und des Lichtschwertkampfes. Stets von Meister zur Padawan weitergereicht, trägt dieses Exemplar die Spuren all jener, durch deren Hände es gegangen ist: von Yoda und Luke Skywalker zu Count Dooku und Darth Sidious – sie alle haben seinen Inhalt um ihre persönliche Erfahrung ergänzt. Im Verlauf von Kriegen und Rebellionen ist nur dieses eine Exemplar erhalten geblieben, das du nun in Händen hältst.

Wer diese Idee zu diesem Buch hatte, dem würde ich gerne beglückwünschen, ich finde diese Idee mehr als genial. Für Kinder ist das ein großes Highlight, denn man lernt hier die Jedi-Ritter bis ins Detail kennen. Warum tragen sie die Roben, wie werden sie ausgebildet und und und. Das Besondere aber ist, dass es scheinbar das letzte Buch dieser Art ist, das vorher allen großen Jedi Meistern gehört hat, die alle auch verschiedene Notizen in das Buch gemacht haben. Da sieht man zwar, dass das nicht wirklich Notizen sind, das sieht sehr billig aus, sagen wir es mal so deutlich, daher wird ein Erwachsener nur schmunzeln über die kleinen Notizen, aber Kinder denke ich wird das in eine tolle Phantasiewelt entführen und darauf kommt es doch an, daher kann ich euch, bzw. euren Star Wars begeisterten Kindern dieses Buch sehr empfehlen.

8,5 von 10 Jedi-Rittern