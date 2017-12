Star Wars Comics: Rogue One – A Star Wars Story: Der offizielle Comic zum Kinofilm ist ein Comic von Panini aus dem Jahr 2017.

Star Wars Comics: Rogue One – A Star Wars Story: Galen Erso und seine Familie halten sich auf dem Planeten Lah’mu vor dem Imperium versteckt. Doch sie werden von Direktor Krennic gefunden, der Galens Frau erschießen lässt und ihn mitnimmt, damit er dem Imperium bei der Entwicklung einer ultimativen Waffe helfen kann. Nur seine Tochter Jyn entkommt. Fünfzehn Jahre später soll Jyn im Auftrag der Rebellion Kontakt zu ihrem Vater herstellen. Angeblich verfügt Galen über Informationen, die der Rebellion einen Vorteil verschaffen könnten.

Ihr könnt euch nicht im Ansatz vorstellen wie begeistert ich von Rogue One im Kino war. Meiner Meinung nach ist dieser Film der besten im Star Wars Universum und das mit großen Abstand. Daher war es mir ein muss, diesen Comic zu lesen, der die Story ziemlich genau abbildet und sogar am Anfang noch ein Zusatzkapitel hat, das im Film nicht zu sehen war. Der Rest kommt einem bekannt wo und natürlich kann man die Gänsehaut Momente im Film nicht wirklich als Comic abbilden, aber man ist nah herangekommen und ich bekam beim Lesen hier und da nochmal eine Gänsehaut, weil ich eben den Film immer in Erinnerung hatte. Den sollte man vorher schon gesehen haben, dann ist dieser Comic wirklich ein Pflichtkauf.

Wer mehr zu Luke Skywalker erfahren möchte, wer sich also in diesem Teil der Star Wars Universum wohler fühlt, dem kann ich empfehlen in das Buch Star Wars: Journey to Star Wars: Die letzten Jedi: Die Legenden von Luke Skywalker reinzuschauen.

Während sich ein Frachtschiff auf seinem langen Weg nach Canton Bight befindet, vertreiben sich die Arbeiter an Bord die Zeit damit, sich Geschichten über den legendären Rebellenhelden Luke Skywalker zu erzählen. Doch entsprechen diese Sagen und Legenden, die man sich von einem Ende der Galaxis zum anderen erzählt, der Wahrheit oder ist es alles nur ein Mythos? Ist Skywalker wirklich ein Held der Jedi oder nur ein redegewandter Scharlatan oder gar zur Hälfte ein Droide? Die Frachter-Crew muss sich ihr eigenes Urteil bilden als sie den Legenden von Luke Skywalker lauscht …

8,0 von 10 Einsatztruppen