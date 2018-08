Star Wars Comic-Kollektion: Bd. 51: Vector I: Der Muur-Talisman ist ein Comic aus dem Panini Verlag vom 14. August 2018.

Star Wars Comic-Kollektion: Bd. 51: Vector I: Der Muur-Talisman John Jackson Miller, Mick Harrison, Dan Parsons, Dave Ross, Douglas Wheatley, Joe Pimentel, Scott Hepburn

Herausgeber: Panini

Auflage Nr. 1 (14.08.2018)

Gebundene Ausgabe: 148 Seiten

Star Wars Comic-Kollektion: Bd. 51: Vector I: Der Muur-Talisman: ER HATTE EIN SO UNGEHEURES WISSEN UM DIE DUNKLE SEITE, DASS ER SOGAR DAZU IN DER LAGE WAR, DAS STERBEN DERJENIGEN, WELCHE IHM NAHESTANDEN, VERHINDERN ZU KÖNNEN. Die mysteriöse Celeste Morne soll entscheidenden Einfluss auf das Leben des abtrünnigen Padawans Zayne Carrick nehmen und, beinahe 4000 Jahre später, auf die Leben von Bomo Greenbark und der Besatzung der Uhumele. Aber in erster Linie ist Celeste eine Schlüsselfigur in Darth Vaders Plan, Palpatine loszuwerden.

Ich hatte echt ein Problem mit der Star Wars Zeitlinie. Wann eigentlich genau was passiert ist, es gibt ja mittlerweile unzählige Comics, Filme und Computerspiele. Dieser Comic fast das am Anfang kurz zusammen, das fand ich klasse, allerdings konnte ich das immer noch nicht so ganz einordnen. Unabhängig davon war dieser Comic klasse, das Star Wars Feeling kommt definitiv rüber, es macht Laune und immer wenn Darth Vader zu sehen ist bekommt man diese bedrückte Stimmung, diese fast Angst, das was eben auch in den Filmen passiert wenn er auftaucht, so hat man das richtig klasse umgesetzt. Star Wars Fans, also richtige Hardcore-Fans werden diesen Comic lieben, garantiert.

7,5 von 10 Jedi-Rittern