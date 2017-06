Star Trek Into Darkness: Nach einem Sprengstoffanschlag auf ein als Archiv getarntes Waffenlabor in London kommt die Führungsriege der Sternenflotte für eine Krisensitzung im Hauptquartier in San Francisco zusammen. Dieses Treffen wird von dem Terroristen John Harrison „Khan“ (Benedict Cumberbatch) attackiert, bei dem die meisten hochrangigen Teilnehmer sterben. Kirk gelingt es, den Übergriff zu stoppen, doch Harrison kann rechtzeitig flüchten. Obwohl Kirk sowie Spock kurz zuvor wegen Regelverstoßes ihrer Ämter enthoben wurden, bekommt Kirk das Kommando über die Enterprise zurück und setzt Spock sofort wieder als ersten Offizier ein. Auch der Rest seiner Crew, bestehend aus Nyota Uhura (Zoe Saldana), Pille (Karl Urban), Chekov (Anton Yelchin) Sulu (John Cho) und Scotty (Simon Pegg), stellt sich dem skrupellosen Gegner mit ihren individuellen Fähigkeiten entgegen. Dieser verfolgt einen dunklen Plan: Er hat eine alte Rechnung zu begleichen und dafür ist ihm jedes Mittel recht.

Den Film gibt es auf mehreren Plattformen, Amazon Prime und maxdome, ich hatte ihn vorhin auf maxdome gesehen, wollte ich so lange schon und habe es nun endlich mal geschafft. Ich muss zwar ehrlich gestehen, dass ich nicht so der riesen Fan von diesen neuen Star Trek Filmen bzw. Crew oder besser gesagt Projekt bin, allerdings ist das immer noch besser als gar kein Star Trek und ich bin von der Marke nun einmal ein riesen Fan. Auch die Besetzung von Kahn fand ich klasse, allerdings mag ich die Storys um Kahn im Allgemeinen nicht so gerne, von daher bin ich gerade hin- und hergerissen. Insgesamt hat der Film mir aber gefallen, einfach wegen der ganzen Effekte, auch wenn ich die neue Crew immer noch nicht mag ist die Action einfach hervorragend gelungen und einen Blick mehr als wert.