Stachel im Herzen ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 10. Dezember 2018.

Sandra Brown

Herausgeber: Random House Audio

Auflage Nr. 0 (10.12.2018)

Stachel im Herzen: Als sich ihre Blicke das erste Mal treffen, sprühen die Funken! Doch Jordie weiß auch, dass Shaw geschickt wurde, um sie zu töten. Sie ist sich sicher, dass ihre Zeit abgelaufen ist – doch Shaw hat andere Pläne. In der Hoffnung, durch sie an die dreißig Millionen Dollar zu gelangen, die ihr Bruder gestohlen hat, entführt er sie. Doch Shaw ist nicht der Einzige, der hinter dem Geld her ist. Schon bald müssen Jordie und Shaw auf der Flucht vor dem FBI und einem gefährlichen Verbrecher lernen, sich aufeinander zu verlassen, um so der tödlichen Gefahr zu entgehen, in der sie beide schweben …

Ein Liebesthriller? Als ich dieses Hörbuch entdeckt habe, habe ich mich sofort gefragt ob das funktionieren kann, also eine Liebesgeschichte und ein Thriller in einem. Als Film passt das immer super, aber als Hörbuch? Da war mir das neu und ich habe gespannt zugehört. Ich muss auch sagen, dass es zwar ungewöhnlich ist, aber durchaus funktioniert. Das aber auch nur weil eben beide Dinge sehr gut zusammenspielen, also nie wirklich eines das andere übertrumpft und zu sehr in eine Richtung abdriftet. Der Spagat ist also meiner Meinung nach sehr gelungen und ich kann euch empfehlen hier einfach selbst mal reinzuhören.

7,0 von 10 spannenden Liebesstorys