Staatsfreund Nr. 1 ist ein Comedy-Hörbuch vom Random House Audio Verlag vom 13. August 2018.

Staatsfreund Nr. 1: Abdelkarim hat sich oft gefragt, was er eigentlich ist: ein deutscher Marokkaner oder ein marokkanischer Deutscher? Mittlerweile weiß er es: Er ist ein Deutscher gefangen im Körper eines Grabschers. Abdelkarim hat sich aber um den Gesellschaftsteilnahmeschein bemüht und er hat es geschafft! Er ist der wichtigste Mann in Deutschland. Er ist der „Staatsfreund Nr. 1“! Von der Jugendkultur, über das Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu tagesaktuellen und gesellschaftspolitischen Themen spinnt Abdelkarim gleichermaßen irritierende wie feinsinnige Geschichten.

Es gibt ja viele „Ausländer“ ist er ja gar nicht, ich sag das einfach mal so, dass ihr versteht was ich meine, die Comedy machen. Natürlich zieht es dann sich über seine eigenen Wurzeln lustig zu machen, also über Ausländer und über deutsche. Das ist ein Humor, den man zwar von vielen Comedians kennt, der aber immernoch lustig ist. Er zieht jede Kultur durch die Soße und interagiert sehr viel mit dem Publikum, eine live DVD wäre da wesentlich cooler gewesen als eine Audio CD, dennoch habe ich Tränen gelacht an vielen Stellen. Er sprach beispielsweise davon, dass er einen Umzug gemacht hat. Ihm halfen dabei einige Kanacken, nur hat der Umzug lange gedauert, weil kein Auto-Verleiher denen einen LKW leihen wollte. Das ist Humor den ich mag, einfach sich über solche Idioten lustig machen, das ist der einzige Weg mit solchen Katastrophen umzugehen, denn das erwarten Terroristen nicht, das man drüber lacht. Natürlich ist das nicht jedermanns Humor, kann ich auch sehr gut verstehen, dennoch hat es meinen Humor getroffen und daher meine klare Empfehlung.

9,0 von 10 lustigen Kanacken