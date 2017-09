St. Martiner Kochbuch ist ein Koch- und Rezeptebuch von Stocker, L aus dem Jahr 2017.

St. Martiner Kochbuch: Seit fast 90 Jahren erfreut sich das „St. Martiner Kochbuch“ mit seinen rund 750 Rezepten für die Zubereitung guter Hausmannskost in Stadt und Land gleichermaßen ungebrochener Beliebtheit. Hunderttausende Menschen hat das „St. Martiner“ in die Koch- und Servierkunst sowie Vorratshaltung eingeführt, der Schwerpunkt liegt seit jeher auf althergebrachten alpenländischen Speisen, die in modernen Kochbüchern zum Teil nicht mehr zu finden sind. Aus diesem Grund werden auch heute pro Jahr noch mehr als 8.000 Exemplare von diesem Kochbuch verkauft. Nun liegt es in einer völlig neu bebilderten Auflage vor, alle Rezepte sind den modernen Ernährungsgewohnheiten angepasst. Detaillierte Anleitungen und Step-Fotos stellen sicher, dass die Zubereitung gelingt!

Der Klassiker im neuen Gewand

• Über 600.000 verkaufte Exemplare!

• Ein Grundlagenkochbuch mit traditionellen österreichischen Rezepten

• Modernisierte, völlig neu gestaltete und bebilderte Neuauflage

8,0 von 10 Sterneköchen