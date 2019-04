Sri Lanka – Reiseführer von Iwanowski ist ein Reiseführer, der am 24. April 2019 erschienen ist.

Sri Lanka – Reiseführer von Iwanowski: Sein Reichtum an Kulturschätzen, hohe Spiritualität, faszinierende Landschaften und eine einzigartige Tierwelt locken Jahr für Jahr viele Besucher nach Sri Lanka. Die Perle im Indischen Ozean ist äußerst vielseitig und bietet für jeden Urlauber seine ganz persönlichen Highlights: von Traumstränden bis zu grandiosen Tempelanlagen. Kulturinteressierte können eine Vielzahl an historischen Stätten besuchen, besonders beeindruckend sind die alten Königsstädte Anuradhapura, Polonnaruwa und Kandy. Majestätisch thront die Felsenfestung Sigiriya über der umliegenden Landschaft.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Auch Naturfreunde kommen auf ihre Kosten: Der Yala-, Bundala-, Wilpattu- und Udawalawe-Nationalpark sind bekannt für ihre wunderschöne Natur und eine erstaunlich reiche Fauna.Stefan Blank beschreibt die Insel in ihrer ganzen Vielfalt: vom Getümmel in Colombos Straßen über Whale Watching vor Mirissa und Badespaß in Arugam Bay bis hin zum Besuch eines Ayurveda-Zentrums. Er empfiehlt, öfters Bus oder Bahn zu nutzen – das ist „ganz großes Kino“ und ideal, um mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen.Sri Lanka ist bekannt für seine Currys und andere schmackhafte Gerichte: So darf eine Einführung in die landestypische Speiskarte natürlich nicht fehlen.Die Kapitel zum Nordosten des Landes wurden in der 12. Auflage des Reisehandbuchs um 12 Seiten erweitert, um diese touristisch aufstrebende Region noch intensiver zu beleuchten.

