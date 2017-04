SQL für Dummies: Daten und Datenbanken sind quasi überall. Mit der Standardabfragesprache SQL können Daten in relationalen Datenbanken einfach, strukturiert und zielsicher abgefragt werden. Erfahren Sie in diesem Buch, welches kein Vorwissen voraussetzt, wie man Datenbanken erstellt, wie man Daten ordnet und abfragt und wie man SQL-Anweisungen in Programme und Websites einbindet. Nutzen Sie dieses Buch auch als Nachschlagewerk. Ganz wichtig: Sie lernen auch, wie Sie Ihre Datenbanken und Daten schützen und wie Sie typische Fehler vermeiden.

Wie der eine oder andere von euch weiß bin ich gelernter Fachinformatiker und mittlerweile in einem ähnlichen Berufszweig selbstständig. Ich versuche aber immer an Neuerungen dran zu bleiben und altes, lang gelerntes wieder aufzufrischen, daher war dies Buch über SQL Datenbanken so spannend für mich, weil es in meiner Ausbildung und danach immer eines meiner Lieblingsthemen war, ich konnte mich dafür leicht begeistern und kann mich erinnern, dass ich im entsprechenden Unterricht immer ein bisschen mehr wissen wollte als der Lehrer und erzählt hat, schnell wusste ich dann auch etwas mehr, um einfach mal auf die Kacke zu hauen wie man so schön sagt. Aber Spaß beiseite, was ich sagen wollte: Es hat mir immer mit am meisten Spaß gemacht und daher wollte ich mich einfach mal wieder beschäftigen, denn es ist der Wahnsinn wie viel über wenige Jahre an Wissen so verloren geht, wobei es ist immer noch im Kopf, nur eben nicht mehr sofort abrufbar. Das Buch hat mir geholfen mein Wissen wieder abrufbarer zu machen und dient mir nun als Nachschlagewerk für die komplizierteren Anwendungen bzw. Abfragen.

So kann ich das Buch jedem empfehlen, der wie ich sein Wissen auffrischen will. Aber auch denjenigen die es sich selbst beibringen wollen, denn wie das Wort „Für Dummies“ schon sagt, es fängt wirklich ganz vorne an, für Anfänger eben, also schaut selbst unbedingt mal rein.