Spuren der Liebe bis hinter den Regenbogen ist ein Buch aus dem Girgis Verlag vom 5. September 2018.

Spuren der Liebe bis hinter den Regenbogen: Was zählt am Ende des Lebens? Was können wir tatsächlich noch möglich machen, wenn bereits alles sinnlos erscheint? Die Autorin schildert authentisch unglaubliche, wahre Begebenheiten, während sie Menschen auf dem letzten Stück ihres Weges begleitete. Sie berichtet von unermesslichem Leid sowie von kurzen Augenblicken von Freude und Glück beim Erfüllen der letzten Wünsche. Es sind ergreifende Geschichten ihrer Patienten, die mit Worten eigentlich gar nicht auszudrücken sind. Die Geschichten berühren und machen nachdenklich. Was bleibt am Ende zurück? Eine gefühlte Achterbahn aus Emotionen… Das Buch bedeutet eine Chance für alle, das Sterben in das Leben einzubeziehen, um dadurch ein reicheres, erfüllteres und lebenswerteres Leben zu gestalten.