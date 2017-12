Springflut Staffel 1 ist eine Serie mit u.a. Julia Ragnarsson und Johan Widerberg von Edel Germany GmbH aus dem Jahr 2016.

Springflut Staffel 1: Im Jahr 1990 wurde bei Vollmond auf der schwedischen Insel Nordkoster eine hochschwangere Frau am Strand bis zu den Schultern eingegraben. Der einsetzenden Springflut hilflos ausgeliefert ertrank die Unbekannte. Bis heute konnte dieser Mord nicht aufgeklärt werden. Als Semester-Aufgabe soll sich nun die angehende Polizistin Olivia Rönning mit diesem Verbrechen beschäftigen. Als sie feststellt, dass ihr verstorbener Vater an den ursprünglichen Ermittlungen beteiligt war, ist Olivia geradezu davon besessen, den Fall zu lösen.

Eine typische skandinavische Serie. Hat was von Twin Peaks, so von der Stimmung her, etwas dunkel, mysteriös, eben typisch für Serien aus den Ländern. Ich mag das sehr und freue mich immer was aus Schweden zu sehen und hatte mit dieser Krimi/Thriller Serie sehr viel Spaß. Besonders der Pilot war gelungen, die Vorgeschichte, man war richtig gefesselt und ich konnte es kaum erwarten noch mehr Folgen zu schauen. Eine Serie, sie mich mal wieder so richtig begeistert hat, auch wenn sie zum Ende den Flair etwas verliert, sind gerade die ersten Folgen ein großes Highlight und ich kann sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen.

8,0 von 10 düsteren Tatorten