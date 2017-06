Spring in eine Pfütze: Bunte Ideen für jeden Tag von Viktoria Sarina: Die beiden besten Freundinnen Viktoria und Sarina lieben Do It Yourselfs, Trends und Beauty. Ihre Videos sind so bunt und verrückt, wie die Freundinnen aus Österreich selbst. Auf ihrem YouTube-Channel testen sie neue Produkte und machen regelmäßig ein Umstyling inklusive neuer Haarfarbe! Für ihre Fans haben sich Viktoria und Sarina etwas besonderes ausgedacht: Ein Mitmachbuch mit einer lustigen und spannenden Idee für jeden Tag. Die Aufgaben sind kreativ, inspirierend und bunt. Das Buch ist liebevoll gestaltet und mit vielen Illustrationen versehen. Es wird durch die Kombination mit Social Media interaktiv. Jede Jahreszeit ist anders gestaltet und enthält spezielle Aufgaben, sodass man damit beginnen kann, wann man möchte.

Ich habe aber auch ein Glück, in diesem Buch steht ich soll heute 15 Minuten Sport machen, morgen dürfte ich was ausfüllen und übermorgen was malen, so ein Mist. Aber Spaß beiseite. Viktoria Sarina kannte ich bisher noch nicht, die beiden jungen Mädels betreiben einen YouTube Channel mit beinahe 900.000 Abonnenten. Sie sind ganz sympathisch, ich habe da vorhin mal reingeschaut.

In diesem Buch stellen die beiden den Lesern jeden Tag eine Aufgabe. Das geht dann wie von dem oben erwähnten Sport bis zu Dingen ausmalen oder eben auch die Forderung mal das gleiche Buch zu lesen wie der Partner. Ich finde das eine herrlich frische Idee, weil man so Dinge macht, die man sonst nicht machen würde und seinen Tag somit mit Dingen befüllt, die besonders werden könnten, die einfach mal anders sind, aus seinen Bahnen ausbrechen sozusagen. Daher kann ich dies Buch gerade sehr empfehlen und ja, ich werde heute die geforderten 15 Minuten Sport machen, hätte ich mal erst morgen reingeschaut. Euch ebenfalls viel Spaß mit dem Buch.