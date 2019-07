Spring in eine Pfütze! Das Buch zum Fertigmalen ist ein Buch aus dem Verlag Community Editions vom 28. Juni 2019.

Letzte Aktualisierung am 3.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Spring in eine Pfütze! Das Buch zum Fertigmalen: Das “Buch zum Fertigmalen” von ViktoriaSarina ist eine kreative Mischung aus Ausmal- und Zeichenbuch mit bestehenden Illustrationen, die ergänzt, erweitert und auf diese Weise fertiggemalt werden können. Hier soll es nicht darum gehen, wie man “richtig” zeichnet, denn es gibt kein richtig oder falsch. Die einzelnen Seiten geben stattdessen Impulse und Inspirationen, um die eigenen Techniken und Vorlieben zu entdecken und sich spielerisch auszuprobieren. Hier muss niemand die Angst vorm leeren Blatt fürchten, denn erste Anreize finden sich überall. Wie viele verschiedene Varianten von Pfeilen fallen dir ein, wie viele Möglichkeiten, ein Dreieck auszumalen?

160 Seiten zum Aus- und Weitermalen laden mit unterschiedlichen Themenbereichen wie Jahreszeiten, Natur oder geometrischen Formen dazu ein, farbenfroh die Seele baumeln zu lassen.

Das ist wirklich mal ein tolles Buch, was die Kreativität eurer Kinder steigern wird, denn hier gibt es allerhand kreatives zum ausmalen. Ob es nun eine Feier ist, die man ergänzen soll, eine Pizza, ein Auquarium und und und, Kinder lernen so sich auf verschiedenste Weise Gedanken zu machen, Kreativität zu entwickeln eben und das kann ich mehr als empfehlen, schaut einfach selbst mal in dieses Buch hinein, ich finde es richtig klasse.

9,0 von 10 kreativen Ideen