Spotter-Logbuch ist ein Buch aus dem Motorbuch Verlag vom 22. Februar 2018.

Spotter-Logbuch Alexander Becker

Herausgeber: Motorbuch

Auflage Nr. 1 (22.02.2018)

Taschenbuch: 144 Seiten

Spotter-Logbuch: Spotter oder Planespotter sind Flugzeug- und Fotoenthusiasten, deren Hobby darin besteht, entweder möglichst viele oder möglichst seltene Flugzeugtypen zu fotografieren. Für gute Aufnahmesituationen ist ihnen kein Weg zu weit. Das Buch von Alexander Becker dient dem Spotter als klassisches Notizbuch, in welchem er sämtliche relevanten Informationen notieren kann. Aber auch Tipps zur Ausrüstung, zum richtigen Fotografieren sowie wichtige Verhaltensmaßregeln gibt der Autor dem Leser an die Hand, denn in Zeiten erhöhter Terrorgefahr sind nicht alle begeistert von den Menschen am Flughafenzaun mit ihren langen Teleobjektiven.

Ein Hobby von dem ich noch nie gehört hatte, das fand ich spannend, das es sowas gibt, dass sich Menschen auf dem Weg machen und seltene Flugzeuge zu fotografieren. Wenn Du dazu gehörst, denn ist dies Büchlein ein Pflichtkauf, denn hier kannst Du alle relevanten Daten zu deinen Entdeckungen eintragen und hast immer alles sehr übersichtlich parat.

7,0 von 10 seltenen Flugezugen