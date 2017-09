Sportmanagement: Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch mit Praxisbeispielen und Fallstudien ist ein Buch aus dem Vahlen Verlag von 2017.

Sportmanagement: Dieses anwendungsorientierte Lehrbuch vermittelt die Grundlagen des Sportmanagements. Es beschreibt die wichtigsten theoretischen Inhalte der unter-schiedlichen Teilbereiche des Sportmanagements sowie die Umsetzung anhand einer Vielzahl an Praxisbeispielen und realen Fallstudien aus der Management-Praxis.

Somit richtet sich das Buch um Grunde an Studienanfänger. Alle anderen Interessierten im Sportmanagement erhalten einen fundierten und praxisorientierten Überblick über diese dynamische und sich rasant weiterentwickelnde Disziplin. Genau das war mir wichtig, denn ich selbst bin kein Student im Sportmanagement, ich bin Fan, ich möchte aber auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und daher war mein Interesse an diesem Buch sehr hoch.

Das einzige was ich dann an diesem Buch eher negativ fand, war der Umgang mit Fußnoten, die stellenweise sehr umfangreich waren. Das hätte man anders lösen können, der Autor hat sogar die Nachweise aus anderen Büchern in die Fußnote gepackt, das fand ich ungewöhnlich. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, das Buch ist ansonsten extrem gelungen, schaut aber am besten selbst einmal hinein.

8,5 von 10 Sportmanagern