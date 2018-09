Spirits of Mystery: Das fünfte Königreich ist ein Wimmelbildspiel von Astragon vom 22. August 2018.

Spirits of Mystery: Das fünfte Königreich: Die fünf Königreiche sind nicht mehr das, was sie einmal waren, denn vier Thronfolger wurden vom Bösen Magier Isa entführt. Nun liegt es an Ihnen das Könireich wieder in Einklang zu bringen – in Spirits of Mystery: Das fünfte Königreich.

Alle zwanzig Jahre versammeln sich die Erben aller vier Königreiche, um während einer Zeremonie einen vereinten Herrscher zu benennen. Nur so ist der Frieden im Land gesichert. Dieses Mal hat eine böse Macht jedoch andere Pläne. Es liegt nun an Ihnen, Ihre Freunde zu retten und einen erneuten Krieg zu vermeiden! Können Sie die Geheimnisse des fünften Königreiches enthüllen, bevor es zu spät ist? Finden Sie es heraus, in diesem aufregenden Wimmelbild-Abenteuer!

Wer mich kennt, weiß: Ich liebe solche Spiele einfach, weil ich mich dabei herrlich entspannen kann. Abends nach einem langen Tag bin ich immer irgendwie kaum noch fähig mich zu konzentrieren und dennoch bin ich durch und durch ein Gamer. Also habe ich irgendwann mal diese Art von Spielen für mich entdeckt. Jetzt leg ich abends gerne mal eines rein und klicke einfach so rum und freue mich ohne viel nachzudenken doch noch irgendwas zu daddeln. Das geht dann soweit, dass ich so ein Spiel dann ab und zu richtig durchsuchte, und merke wie viel Spaß es manchmal macht.

7,0 von 10 kurzweiligen Spielen zwischendurch