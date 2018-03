Spione im Tierreich ist eine Dokumentation von Polyband/WVG aus dem Jahr 2017.

Spione im Tierreich: Die vierteilige Dokumentation wartet mit einer außergewöhnlichen Filmtechnik auf: Mehr als 30 ultra realistische Tierroboter werden, ausgestattet mit Mini-Kameras, bei Wildtieren ausgesetzt. Die technischen Wunderwerke imitieren Aussehen, Duft und Verhalten der Tiere so genau, dass sie von den meisten akzeptiert werden. Dadurch kommen die Kameras den Wildtieren hautnah. Durch diese außergewöhnlichen Kameraperspektiven finden sich die Zuschauer mitten in Rudeln, Herden oder Familien wieder und erleben Erstaunliches aus dem „Privatleben“ der wilden Zeitgenossen.

Ich musste bei dieser Doku wirklich oft lachen, die Idee war genial, das muss man erst einmal machen, denn ich hätte gedacht, dass Tiere es merken, wenn man ein künstliches ihrer Gattung dazu stellt mit einer Kamera in den Augen. Haben diese aber meistens nicht und so entstanden Aufnahmen, die wohl einzigartig auf der Welt sind. Am lustigsten waren dabei die Schildkröten, der Nachbau war so realistisch, dass eine männliche Schildkröte hinten aufgesattelt ist zur Fortpflanzung. Das war so komisch, ich habe Tränen gelacht. Trauriger war es bei den Affen, die die Puppe irgendwann umgeschmissen haben, da dachten die dann, dass die Puppe gestorben sei. Das war traurig, aber auch interessant anzusehen wie die Tiere mit dem Tod umgehen. Insgesamt eine mehr als sehenswerte Dokumentation

