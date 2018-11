Spintires: MudRunner ist die ultimative Version des erstmals auf Konsole erhältlichen Millionenhits ‘Spintires’. Steuere unglaubliche Geländefahrzeuge und rase durch raue Landschaften, nur mit einer Karte und einem Kompass zur Hilfe!

Spintires: MudRunner: Wähle aus 19 Geländefahrzeugen mit speziellen Eigenschaften und eigenem Zubehör. Erfülle deine Aufgaben auch unter extremen Bedingungen in rauen Landschaften mit dynamischem Tag-Nacht-Rhythmus. Überwinde Schlamm, reißende Flüsse und andere Hindernisse, die dank ausgeklügelter Physik-Engine auf realistische Weise auf Gewicht und Bewegung deines Fahrzeugs reagieren. Setze deine Karte, deinen Kompass sowie die Fahrkünste von dir und bis zu drei weiteren Spielern im Coop-Mulitplayermodus ein.

Spintires: Mudrunner – American Wilds: Werte dein Spintires: MudRunner mit der American Wilds Expansion auf und komme in den Genuss von neuen Inhalten wie 7 kultigen US-Trucks bekannter Marken wie Western Star, Hummer und Chevrolet, Dutzenden neuen Fahrzeug-Zubehörteilen, 2 neuen Sandbox-Karten (inspiriert durch die raue Landschaft von Montana und North Dakota) sowie 2 neuen Herausforderungskarten! Bewältige schlammiges Gelände, tobende Flüsse und weitere Hindernisse, die alle durch die hochentwickelte Physik-Engine dieses Spiels realistisch auf Gewicht und Bewegung deines Fahrzeugs reagieren. Nimm Karte, Kompass, Winde und nutze dein fahrerisches Können – solo oder gemeinsam mit bis zu drei anderen Spielern im Koop-Mehrspielermodus.

Manchmal sieht man beim umschalten ja im Fernsehen solche Geländetrucks die durch Schlamm fahren und jedes Mal fragt man sich „Warum machen die das“ und „Welcher Sinn steckt dahinter“ und doch hat man Lust das Selbst mal zu machen. Als ich gesehen habe, dass ein solches Spiel erscheint, musste ich an meine Bundeswehrzeit zurückdenken, da hatten wir auch einen Truck, der extrem geländefähig war und ich durfte einmal mitfahren als Beifahrer. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich mich heute noch gerne erinnere. Spintires knüpft hier an und stellt Fahrzeuge plus Gelände zur Verfügung. Okay, das Spiel hat sozusagen keine Ziele und ist ein einfacher Simulator, ein einfacher Simulator, dessen Fahrphysik überzeugt. Okay, man kann Transportmissionen erledigen, viel mehr Spaß macht es aber einfach so durchs Gelände zu kacheln. Das Spiel sieht also relativ schick aus und bietet Spaß für einige Stunden. Schaut aber selbst unbedingt mal rein. Auch erschien nun der erste DLC mit kultigen US-Trucks und noch mehr Missionen und coolen Geländen. Auch wenn ich am Anfang dachte das macht alles wenig Sinn, macht es einen haufen Spaß.

8,5 von 10 Geländetrucks