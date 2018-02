Spielwarenmesse: Erleben Sie den Spielwarenmarkt 2018! inkl. Gewinnspiel

Spielwarenmesse 2018: Entdecken Sie die neuesten Spielwarentrends, erleben Sie hochkarätige Referenten im Toy Business Forum und freuen Sie sich auf Special Areas.

Spielwarenmesse 2018

Heute beginnt die Spielwarenmesse 2018 in Nürnberg, bis zum 4. Februar gibt es viele Highlight zu erleben. In Nürnberg wartet auf Sie ein einzigartiges Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten! Nur hier finden Sie die neusten Trends der Spielwarenbranche, exklusives Wissen von hochkarätigen Referenten und spannende Themenwelten, die den Handel mit Spielwaren prägen werden. Besuchen Sie die Spielwarenmesse® 2018 und entdecken Sie die Highlights!

18 Hallen mit 170.000 m² Gesamtfläche

13.300 m² mit führenden Weltmarken in der Halle 12.2

über 2.800 Anbieter aus mehr als 60 Ländern

Hochwertige Marken- und preisgünstige Massenartikel

12 Produktgruppen

TrendGallery mit den KeyTrends der Branche

uvm.

Die Messe ist für Spielebegeisterte immer einen Blick wert und auch in diesem Jahr ist es mir eine Freude euch einige Spiele zu verlosen, ihr könnt zwischen diesen Spielen wählen und am Ende des Beitrages das Formular ausfüllen.

Angebot Ravensburger 27249 - Bluff Jubiläums-Ausgabe Emotionales und geselliges Zocker- und Bluffspiel

Hoher Wiederholungsreiz durch einfache Spielweise und schnellen Spielverlauf

Mit sehr leichtem Spieleinstieg

Für 2-6 Spieler ab 10 Jahren

Spieldauer: ca. 20-30 Minuten

Letzte Aktualisierung am 31.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x Bluff Jubiläums-Ausgabe von Ravensburger: Das LügeBetrügeSchätzmal-Spiel! Seit 25 Jahren wird bei ‚Bluff‘ gewürfelt, geboten und gelog… geblufft, dass sich die Würfel biegen! Jetzt setzt die limitierte Jubiläumsausgabe noch eins drauf: Denn nur hier gibt‘s die orangefarbenen Superwürfel, die direkt doppelt zählen! Ansonsten gilt weiterhin die bewährte Bluff-Erfolgsformel: Einfaches Spielprinzip + eingängige Regeln = jede Menge Nervenkitzel! Jeder Spieler erhält 5 Würfel und einen Becher. Alle würfeln gleichzeitig und schauen sich – geheim! – ihre Zahlen an. Dann wird reihum gewettet, dass eine Anzahl bestimmter Würfel unter allen Bechern liegt. Reihum muss entweder die Wette des Vorgängers erhöht werden – oder man zweifelt sie an. In dem Fall werden alle Becher hochgehoben und die Wette mit der tatsächlichen Anzahl an passenden Würfeln verglichen. Der Verlierer der Wette muss anschließend eine bestimmte Menge seiner Würfel abgeben. Wer keinen Würfel mehr hat, scheidet aus. Es gewinnt dieses spannende Zocker- und Bluffspiel, wer als Letzter noch Würfel besitzt. Der Würfelspiel-Klassiker, beliebt bei Groß und Klein seit über 25 Jahren! Weitere Spiele gibts bei Ravensburger.

1 Bewertungen LEGO Star Wars 75176 - Resistance Transport Pod Enthält Finn und Rose als Minifiguren sowie BB-8 als weitere Figur

Verfügt über ein Cockpit mit abnehmbarem Kabinendach für zwei Minifiguren, abnehmbare Platten, hinter denen der Heckladeraum und das Staufach für die Ausrüstung zum Vorschein kommen, einen verstellbaren seitlichen Shooter sowie zwei federunterstützte Shooter

Dreh das Rad, um die federunterstützten Shooter zu benutzen

Nimm die obere Platte ab, um das Geheimversteck für BB-8 preiszugeben

Stell spannende Szenen aus Star Wars: Episode VIII nach

Letzte Aktualisierung am 31.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

LEGO Star Wars – Resistance Transport Pod: Lass Finn und Rose an Bord des Resistance Transport Pod gehen, damit sie sich schnell aus dem Staub machen können. Diese detailreiche LEGO Star Wars Version des Raumschiffs aus Star Wars: Episode VIII verfügt über ein Cockpit mit abnehmbarem Kabinendach für 2 Minifiguren und abnehmbare Platten, hinter denen ein Heckladeraum zum Vorschein kommt, in dem die enthaltene BB-8-Figur Platz findet und wo das Staufach für die Ausrüstung untergebracht ist. An der Seite gibt es auch einen Shooter. Zum Zielen muss das Hecktriebwerk gedreht werden. An der Unterseite befinden sich zwei federunterstützte Shooter. Enthält 2 Minifiguren und BB-8 als weitere Figur.

Ravensburger 20784 - Black Jacky Beliebtes Spielprinzip "Black Jack" mit neuem Kniff

Tolles Thema mit coolem Artwork

Für kleine und größere Gruppen geeignet

Wertiges Spielmaterial dank extra großer Spielkarten

Inklusive Spielvariante "Totgesagte leben länger"

Letzte Aktualisierung am 31.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

5x Black Jacky von Ravensburger: Gut getrickst oder voll verzockt? High Noon im Saloon! 12:00 Uhr, die Sonne brennt. Im Saloon ist die Spannung auf dem Höhepunkt. Billy the Cat, Whiskertou & Co. sind versammelt, um im Kartenduell ein für alle Mal zu klären, wer von Ihnen die pelzigste Gefahr des Wilden Westens ist! In diesem tierisch guten Kartenspiel lassen die 2 bis 6 Spieler die Mäuse auf dem Tisch tanzen! Jeder Spiele wählt sich eine Wild West-Katze von Black Jacky bis Pocathontas aus und schon geht es los! Zu Beginn erhält jeder zwei zufällige der extragroßen Mäusekarten mit den Werten von 1 bis 8. Ab jetzt stehen die Spieler reihum vor der Entscheidung: eine weitere Karte ziehen? Eine Karte tauschen? Oder doch lieber klopfen und den Showdown einläuten? Für den ist man bestens gewappnet, wenn die gesammelten Mäusekarten möglichst nah an die Summe von 21 reichen. Wer beim Showdown allerdings 21 oder mehr hat, verliert eines seiner Herzen. Und wer kein Herz mehr hat, der scheidet aus. Denn bei Black Jacky heißt es „last cat standing“ – die letzte Katze mit Herz gewinnt! Den besonderen Dreh erhält das Spiel durch die kleinen, gemeinen Kartentricks, die jeder Mäusekarte von 1 bis 8 zugeordnet sind und für jede Menge (Schaden-)Freude sorgen: Wer eine Karte ausspielt, darf den entsprechenden Trick nutzen und so den lieben Mitspielern z.B. weitere Karten zuschustern oder zwei Mitspieler eine Handkarte verdeckt tauschen lassen! Toll illustrierter Kartenspaß um coole Katzen im Wilden Westen – (K)ein Spiel für Samtpfoten! Weitere Spiele gibts bei Ravensburger.

3 Bewertungen NSV - 4049 - THE GAME FACE TO FACE - Kartenspiel Gnadenlos. Und gnadenlos gut!

Bei Face to Face spielt ihr nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander.

Wer am Ende siegreich sein möchte, muss seinem Gegner immer wieder helfen.

Inhalt: 120 Spielkarten, Anleitung

Spieldauer: 20 Minuten

Letzte Aktualisierung am 31.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

THE GAME FACE TO FACE von NSV: Bei Face to Face spielt ihr nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander. Das Geniale dabei: Wer am Ende siegreich sein möchte, muss seinem Gegner immer wieder helfen. Ohne das geht gar nichts. Aber seid gewarnt! Auch diesmal hat The Game wieder seine Finger im Spiel. Von Anfang an legt es euch die Schlinge um den Hals und zieht sie immer enger. Gnadenlos. Und gnadenlos gut!

Angebot 3 Bewertungen NSV - 4050 - KNISTER - Würfelspiel Total einfach, spannend, keine Wartezeiten und dabei auch noch preisgekrönt!

Jeder trägt die selben Zahlen auf seinem Zettel ein. Aber wo? - das ist hier entscheidend.

Inhalt: 1 Block, 2 Würfel, Anleitung

Spieldauer: 15 Minuten

Spieleranzahl: 1-12

Letzte Aktualisierung am 31.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

KNISTER von NSV: Total einfach, spannend, keine Wartezeiten und dabei auch noch preisgekrönt (Spiel des Jahres 2007, Empfehlungsliste – muss man noch mehr sagen?! Jeder trägt die selben Zahlen auf seinem Zettel ein. Aber wo – das ist hier entscheidend. Wer zum Schluss die wertvollsten Kombinationen (z.B. Straße, Drilling, Full House) vorweisen kann, gewinnt.

2 Bewertungen NSV - 3501 - WAT'N DAT - Legespiel Einfach, schnell und ausgesprochen witzig.

Man kann sofort losspielen und alle sind begeistert.

Ebenso großartig wie genial und preisgekrönt.

Inhalt: 60 Spielkarten mit jeweils 6 Begriffen, Holzzubehör, Anleitung

Spieldauer: 20 Minuten

Letzte Aktualisierung am 31.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

WAT’N DAT von NSV: Man kann sofort losspielen und alle sind begeistert. Das ist ebenso großartig wie genial und preisgekrönt. Zwei Spieler bilden ein Team und müssen gemeinsam, ohne sich abzusprechen, einen Begriff legen – jeder immer abwechselnd ein Teil. Die übrigen Spieler müssen erraten, was es ist.. Einfach, schnell und ausgesprochen witzig.

Qwixx Characters Qwixx - Characters Erweiterung. 5 geniale Spezialfunktionen für Qwixx. Jeder bekommt einen speziellen Charakter mit Sonderfunktionen. Zweimal würfeln

keine Fehlwürfe mehr

drei Kreuze machen - alles ist machbar. Noch mehr Möglichkeiten. Noch mehr Qwixx. Noch genialer!

Letzte Aktualisierung am 31.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Qwixx Characters von NSV: 5 geniale Spezialfunktionen für Qwixx. Jeder bekommt einen speziellen Charakter mit Sonderfunktionen. Zweimal würfeln, keine Fehlwürfe mehr, drei Kreuze machen – alles ist machbar. Noch mehr Möglichkeiten. Noch mehr Qwixx. Noch genialer!

Amigo 01804 Spiel + Freizeit All You Can Eat Kurzweiliges Kartenspiel mit hohem Spaß- und Ärgerfaktor

Einfache Spielanleitung

Witzige Tier-Illustrationen

Ab 7 Jahren

3 - 6 Spieler

Letzte Aktualisierung am 31.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

All You Can Eat von Amigo: All You Can Eat Glücklich, wer ganz oben in der Nahrungskette steht! Bei All You Can Eat spielen alle gleichzeitig ein Tier aus, um sich damit die Tiere der Mitspieler zu schnappen. Die Vögel freuen sich auf die ausgespielten Würmer, die Katzen verputzen die Vögel usw. Jeder Spieler versucht, so viele Tiere wie möglich zu schnappen und muss dabei gut aufpassen, dass er nicht selbst zum Futter wird.

Angebot Amigo 01806 Spiel + Freizeit Krass Kariert Lockeres und lustiges Kartenspiel

Besonderer Kniff durch spezielle Handkartenregel

Wer hat die "krassesten Kartenkombinationen" und trumpft damit mächtig gegen seine Rivalen auf?

Ab 10 Jahren

3 - 5 Spieler

Letzte Aktualisierung am 31.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Krass Kariert von Amigo: Krass Kariert Wer hat die „krassesten Kartenkombinationen“ und trumpft damit mächtig gegen seine Rivalen auf? Die Spieler versuchen, so clever wie möglich ihre Karten auszuspielen. In einer Runde können die Spieler eine Karte, aber auch zwei oder drei Karten in Kombination ausspielen. Das Ziel ist es, möglichst schnell die eigenen Handkarten loszuwerden. Wer als Letzter noch Karten auf der Hand hat, muss einen Chip abgeben. Wer als Erster keinen Chip mehr abgeben kann, verliert dieses krass karierte Spiel.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 04.02.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.