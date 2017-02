Spielwarenmesse: Erleben Sie den Spielwarenmarkt 2017!

Spielwarenmesse 2017: Entdecken Sie die neuesten Spielwarentrends, erleben Sie hochkarätige Referenten im Toy Business Forum und freuen Sie sich auf Special Areas.

Spielwarenmesse 2017

Heute beginnt die Spielwarenmesse 2017 in Nürnberg, bis zum 6. Februar gibt es viele Highlight zu erleben. In Nürnberg wartet auf Sie ein einzigartiges Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten! Nur hier finden Sie die neusten Trends der Spielwarenbranche, exklusives Wissen von hochkarätigen Referenten und spannende Themenwelten, die den Handel mit Spielwaren prägen werden. Besuchen Sie die Spielwarenmesse® 2017 und entdecken Sie die Highlights!

18 Hallen mit 170.000 m² Gesamtfläche

13.300 m² mit führenden Weltmarken in der Halle 12.2

über 2.800 Anbieter aus mehr als 60 Ländern

Hochwertige Marken- und preisgünstige Massenartikel

12 Produktgruppen

TrendGallery mit den KeyTrends der Branche

Die Messe ist für Spielebegeisterte immer einen Blick wert und auch in diesem Jahr ist es mir eine Freude euch einige Spiele, die ich gerade interessant finde vorzustellen. So ist das etwa das Spiel Yangtze.

Der Yangtze, auch als Jangtsekiang bekannt, spielt als längster Fluss Asiens seit jeher eine große Rolle als Handelsweg. Reiner Knizia stellt den Verlauf des Stroms von Zentralchina nach Shanghai auf dem Spielbrett dar und lässt die Mitspieler in die Rolle von Händlern schlüpfen, die dort ihren Geschäften nachgehen. Typisch für die Spiele des vielfach preisgekrönten Autors ist ein komplexer, aber gut verständlicher Spielablauf. So können bereits Kinder ab zehn Jahren bei „Yangtze“ erfolgreich in den Warenhandel einsteigen.

Vom selben Hersteller ist das Spiel Fruit Mix: Wer besitzt eine gute Beobachtungsgabe und ein zuverlässiges Gedächtnis? Beides ist bei diesem amüsanten Früchtesammel-Spiel von Peter Szollosi unbedingt notwendig. Nur wer den Überblick über das eigene Obstsortiment und das seiner Konkurrenten behält, häuft nicht nur Vitamine, sondern auch Siegpunkte an. Aber Vorsicht: Auf keinen Fall Äpfel mit Birnen verwechseln, sonst ist der Wurm drin!

Auch ein klasse Spiel, wo sich ein blick immer lohnt ist Deja-vu: So manch einem fällt es schwer, Einbildung von Realität zu unterscheiden. Da sieht man etwas zum ersten Mal und meint doch, es bereits früher schon einmal zu Gesicht bekommen zu haben. Tja, reingefallen! Das ist dann wohl ein Déjà-vu – und in diesem Spiel hat man garantiert so einige davon. Hier gewinnt nur, wer sich von seinem eigenen Gedächtnis nicht austricksen lässt.

Ebenfalls von Amigo finde ich Halli Galli Party so witzig. Die Halli Galli Früchte haben sich ihre Instrumente geschnappt und feiern eine Party. Findet zwei passende Karten und klingelt schnell! Wird eine der singenden Pflaumen aufgedeckt, muss ebenfalls geklingelt werden. Eine turbulente Variante des beliebten Klassikers.

Ach was sage ich, spielen macht eben immer noch Spaß, selbst ich als Erwachsener mit meinen beinahe 40 Jahren habe immer noch Spaß am spielen. Ob nun Spiele für Große oder Kleine, mich begeistert einfach jedes gute Spielprinzip. Vier davon habe ich euch hier kurz vorgestellt, ich kann euch aber generell raten einfach mal in einen Laden zu fahren und eich mal wieder umzuschauen, verbringt mal wieder Zeit mit spielen, nicht immer nur vor der Glotze, ich garantiere euch das wird mehr Spaß machen. Und wenn Du aus der Nähe von Nürnberg kommt dann ist die Messe ebenfalls ein besuch wert.

