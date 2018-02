Spiele auf dem Land: Über 200 einfach eund traditionelle Kinderspiele ist ein Buch aus dem Verlag Stocker, L vom 11. Dezember 2017.

Spiele auf dem Land: Über 200 einfach eund traditionelle Kinderspiele: Manchmal brauchte es nur einen Wollfaden, ein Gummiband oder ein Stück Kreide, um Kinder für Stunden zu begeistern. Aber wissen Sie noch genau, wie Sie das früher als Kind gemacht haben? Wie faltet man gleich nochmal eine Knalltüte, wie waren die Schritte beim Gummitwist oder wie musste man bei „Himmel und Hölle“ eigentlich hüpfen? „Spiele auf dem Land“ führt Sie zurück in Ihre Kindheit und beschert Ihren Kindern und deren Freunden jede Menge fröhliche Stunden. Wir haben über 200 Kinderspiele und Bastelideen von früher gesammelt und erklären Ihnen genau wie sie funktionieren – Spiele für jede Woche, jedes Alter und jedes Wetter.

200 Spiele für drinnen und draußen

Kleine Basteleien im Jahreslauf

Für Kindergeburtstage, Partys, lange Wochenenden und Ferien

Ich fühle mich teilweise richtig in meine Kindheit versetzt, denn hier sind Spiele aufgeführt, die ich als Kind schon geliebt habe, an die man aber irgendwie nie denkt. Wer zb. erinnert sich noch an das Galgenmännchen oder murmeln? Das Buch bietet unglaublich viele Ideen zu Spielen die man immer mal wieder spielen kann. Genauer gesagt 200 Ideen von Spielen an die man sogut wie nie denkt. Eure Kinder werden ganz sicher sehr begeistert sein, das kann ich garantieren.

8,0 von 10 spaßigen Spielen