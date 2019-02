Spiel mit! Häkelpuppen – Mit über 40 Projekten tolle Spielwelten erschaffen ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 22. Januar 2019.

Spiel mit! Häkelpuppen – Mit über 40 Projekten: Zuckersüße Puppen und ihre Accessoires lassen sich nun ganz einfach nachhäkeln. Es gibt sechs unterschiedliche Basispuppen, die immer wieder anders angezogen oder mit unterschiedlichen Frisuren ausgestattet werden können. Durch ihre Accessoires lassen sich ganze Erlebniswelten – vom Bauernhof bis zum Märchenwald, von der Wanderlust bis zum Strandurlaub sind der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt. Mit den Möbeln, Haustieren und Kleidungsstücken lassen sich die traditionellen Puppenstuben ebenfalls einrichten.

Erst vor kurzem habe ich mich mit einer Freundin übers Häkeln unterhalten und darüber, dass dieses Hobby viel zu wenig eigentlich noch gemacht wird. Dabei gibt es so schöne Dinge, die man häkeln kann. Sie kann das und macht solche Figuren, wie auch in diesem Buch zu sehen sind und mich hat ihre Begeisterung etwas angesteckt, das ich mir dieses Buch einfach mal besorgen musste. Ich kann euch das auch empfehlen, da habt ihr was nachhaltiges und vor allem was ganz besonderes.

8,5 von 10 selbstgemachten Puppen