Spiel des Lebens Banking: Das Lebensrad drehen, studieren, Beruf wählen, heiraten und sich kleine Stifte als Babys ins Auto stecken: Seit Generationen erfreut sich das Spiel des Lebens großer Beliebtheit, und mit der Banking-Edition spiegelt es die moderne Welt wider. Mit den Bankkarten wickeln die Spieler ihre Geldgeschäfte wie im echten Leben über den elektronischen Bankkartenleser ab: einfach die Karte einführen, Kontostand anzeigen lassen und Gehalt draufbuchen oder Rechnungen bezahlen. Wer hier mit Tausendern und Millionen jongliert, kann fühlen, wie ihm das Geld nur so zuströmt – oder durch die Finger rinnt.

Ich glaube was Spiel des Lebens ist muss ich niemanden mehr erklären, das Spiel hat wohl jeder von uns schon mindestens einmal gespielt. Ich kenne es noch aus meiner Jugend, das war mein absolutes Lieblingsspiel. Als ich gesehen habe, dass es jetzt wie auch schon beim Monopoly, eine Banking Version gibt musste ich diese natürlich sofort haben. Endlich nicht mehr das lästige Geld gezähle, sondern nun ganz einfach per Bankkartenleser. Das macht das Spiel noch einfacher und vor allem noch flüssiger und damit wesentlich spaßiger.

Was wählst Du? Sicherheit oder Risiko? Wie kann das Leben weiter gehen? Was hat das Leben für uns parat, das sind Fragen die ich mir früher immer gestellt habe und die ich mir heute wieder stelle. Es macht noch genausoviel Spaß wie in meiner Kindheit und gehört heute, noch Jahrzehnte später immer noch zu meinen absoluten Favoriten. Außerdem ist es sowas von fair vom Preis, dass ich euch am liebsten zwingen würde es zu kaufen. Spiel des Lebens ist mein Spiel des Lebens. Ich wünsche euch ebenfalls so viel Spaß wie ich ihn bisher mit diesem Spiel hatte.