Speedlink SL-6393-WE Ledos Gaming Maus: Inmitten actionreicher Gefechte sind schnelle Reaktionen und Durchhaltevermögen gefragt. Um inmitten Ihrer Gegner nicht wiederholt die Maustaste betätigen zu müssen, bietet die LEDOS Gaming Mouse eine zusätzliche Rapid-Fire-Taste, die Ihnen die Arbeit abnimmt und automatisch einen Doppelklick ausführt. So nehmen Sie Ihre Kontrahenten mit einem Stoßfeuer unter Beschuss, sobald Sie die Taste drücken. Mit der Sniper-Taste erzielen Sie ein Optimum an Präzision. Wird sie gedrückt, reduziert sie die Sensorauflösung automatisch auf 500 dpi – so wird die Geschwindigkeit des Mauszeigers temporär verlangsamt und Sie können Ihr Ziel kontrolliert anvisieren. Ein unschätzbarer Vorteil für diskrete Schleichmissionen oder Präzisionsmomente.

Gaming Maus der Mittelklasse, so würde ich die Speedlink SL-6393-WE Ledos nennen wollen. Aber fangen wir von vorne an. Sie sieht schick aus, in weiß und sie blinkt die ganze Zeit rot. Das sieht auf dem Schreibtisch schon einmal sehr stylisch aus, vor allem wenn es durch die Punkte auf der Oberfläche leuchtet. Ein Leuchten vermisse ich allerdings beim Umschalten der DPI Zahl, denn die findet man nur durch ausprobieren heraus.

Ansonsten ist sie sehr präzise und gerade für Gamer eine Alternative, denn durch die niedrige DPI Einstellung lassen sich so manche Passagen in Spielen wirklich besser erledigen. Auch die Rapid Fire Taste macht Sinn bei Ballerspielen wie Call of Duty und Co.

Im Desktopmodus hat sie sich auch bewährt, auch hier steuert sie präzise, wie es eine Maus eben so macht, das einzige was mir manches Mal auffällt ist das Mausrad, das sich irgendwie manchmal so seltsam anfühlt, als wolle es quietschen, reibt aber irgendwo innen drauf. Ich kann es kaum beschrieben, es fühlt sich seltsam an, wenn man so im Browser rumscrollt. Andererseits ist das Mausrad ansich ziemlich cool, da verliert man nicht den Grip, wie bei so vielen anderen Mäusen.

Ich habe sie mittlerweile voll in mein System integriert, als Gaming- und Desktop Maus und bin bis auf diese Ausnahmen mit dem Mausrad voll zufrieden.