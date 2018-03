Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs ist ein Buch aus dem Campus Verlag vom 8. März 2018.

Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs: Gerd Kommer überzeugt immer mehr Sparer und Anleger von den Vorteilen einer Geldanlage in Indexfonds und ETFs. Er hat nun sein Standardwerk vollständig aktualisiert und um eine Website zum Buch erweitert. Leser erhalten also nicht nur den allerneuesten Stand zu den besten Anlagemöglichkeiten, sondern auch exklusiven Zugriff auf ein Tool, das ihnen dabei hilft, die Konzepte und Empfehlungen auch umzusetzen. Einfacher geht passives Investieren nun wirklich nicht! Und für alle, die viel unterwegs sind, gibt es „Souverän investieren“ jetzt auch mit E-Book inside: Buch kaufen, E-Book im Lieblingsformat runterladen und mitnehmen, wohin Sie wollen!

In den letzten Monaten mache ich mir immer mehr Gedanken darüber wie ich mein Geld investieren soll am besten. Als Selbständiger ist das eben immer so eine Sache. Eine Rentenvorsorge habe ich in dem Sinne nicht, ich überlegte mir schon lange in Fonds zu investieren und Indexfonds waren für mich noch neu, daher hatte ich mich für dieses Buch interessiert und kann sagen, dass man hier wirklich alles erfährt. Das ist beinahe wie eine Bibel für Investoren. Teilweise aber auch etwas unverständlich, für mich als neuen Anleger, als jemanden der so überhaupt keine Ahnung hat, ich musste oft im Netz nach verschiedenen Begriffen suchen um diese zu verstehen, aber das hat sich definitiv gelohnt, Herr Kommer weiß wovon er redet und bringt einem das auf eindrucksvolle Art näher, das müsst ihr einfach selbst mal lesen.

8,0 von 10 vielversprechenden Aktien