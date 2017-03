Southcliffe – Die komplette Serie: Als der Morgen in der verschlafenen Kleinstadt anbricht, fallen unzählige Schüsse und reißen die Bewohner aus dem Schlaf. Die Überlebenden in dieser eng verbundenen Gemeinde werden mit einem unfassbaren Horrorszenario konfrontiert, das verheerende Auswirkungen auf die Stadt hat. Der Journalist David Whitehead berichtet über die Tragödie und kehrt in die Kleinstadt zurück, in der er aufgewachsen ist. Er sucht in der zerrütteten Gemeinde nach Antworten und stößt dabei auf seine eigene düstere Vergangenheit.

Eine BBC Serie, die glaube ich bisher nur in original Ton auf Netflix lief, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich kannte sie bisher ehrlich gesagt nicht, nur vom mal davon lesen. Die Serie gibt auch nicht auf deutsch, lediglich mit deuten Untertiteln, was nicht weiter schlimm ist, denn man versteht alles recht gut und es wird auffällig wenig gesprochen, zumindest in der ersten Folge, die sehr dramatisch ist, wie eben die komplette Serie. Es kommt sehr selten vor, dass mich eine Serie nach der ersten Folge, bei dem ja erst einmal viele Charaktere vorgestellt werden so hinterlässt, ich hatte einfach nur einen offenen Mund und war ganz durcheinander. Eine Szene war extrem stark, als er zu seiner Mutter sagte… ich will es euch nicht verraten, ich will euch nicht spoilern, auf jeden Fall waren das Momente wo ich auch zusammengezuckt bin. Eine klasse Serie, die mich sehr positiv überrascht hat, schaut einfach selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

