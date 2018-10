Sous-Vide – Purer Genuss: Fisch, Fleisch, Gemüse perfekt gegart ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 18. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 1.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sous-Vide – Purer Genuss: Fisch, Fleisch, Gemüse perfekt gegart: Sous-vide – die innovative Gartechnik der Spitzenküche kann sich jeder in die eigene Küche holen! Hinter dem Begriff Sous-vide steckt das Garen von Lebensmitteln im Wasserbad, eingeschweißt in einer Vakuumverpackung. Fleisch, Fisch oder Gemüse gart darin bei einer exakt gleichbleibenden Temperatur, die – je nach Produkt – etwa zwischen 49 und 68 Grad liegt. In „Sous-Vide – Purer Genuss“ finden sich alle Grundlagen und Profitipps zum Sous-vide-Garen zu Hause – von der optimalen Gerätewahl über die richtige Gartemperatur bis zum schonenden Dämpfen.

Die über 70 Rezepte für Suppen, Fleisch, Fisch und Desserts lassen keine Wünsche offen: Eggs Benedict mit gedämpftem Spargel, BBQ-Rinderbrust mit Ananas-Coleslaw, gedämpfte Gua-Bao-Buns mit Schweinebauch und eingelegtem Gemüse oder Vanillecreme mit Ahornsirup sind nur eine kleine Auswahl. Als besonderes Extra gibt es Vorschläge für das perfekte Menü zum Fest – ob Weihnachten oder Silvester – und ein Special zum perfekten Steak.

8,0 von 10 leckeren Rezepten