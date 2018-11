Sous-vide goes BBQ ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 9. November 2018.

Sous-vide goes BBQ Giuseppe Messina, Frank Albers

Herausgeber: Heel

Gebundene Ausgabe: 220 Seiten

Sous-vide goes BBQ: Das Fine Dining spielt inzwischen auch im Grillsegment eine immer größere Rolle. Durch die Sous-vide-Technik und die Möglichkeit der perfekten Vorbereitung ist es auch dem Nicht-Profi möglich, aufwendige Gerichte vom Grill zu zaubern. Dazu wird im Sous-vide-Bad vorgegart und der Grill dient zum perfekten Finish. Giuseppe Messina zeigt, wie man mit einfachen Mittel eindrucksvolle Ergebnisse erzielt.

Ich sag es mal gleich vorweg, das einzige was ich an diesem Buch bemängeln könnte wäre der Zeitpunkt an dem es nun herausgekommen ist, denn die Grillsaison ist leider vorbei, man muss also ein ganzes Weilchen warten bevor man hier einiges ausprobieren kann, was gemein ist, denn gerade die Rezepte sind alle superlecker und man will am liebsten sofort loslegen. Neben dem muss ich aber auch sagen, dass generell die Infos mehr als gelungen sind, hier wird genau erklärt, wie man Fleisch und Fisch zubereitet, das es perfekt wird. So wird also jeder Amateur-Griller zum beinahe Profil, daher kann ich das Buch sehr empfehlen.

8,5 von 10 leckeren Rezepten