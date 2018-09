Soul Classics in Symphony ist das neueste Album von Helmut Lotti und Ariola (Sony Music) vom 28. September 2018.

Soul Classics in Symphony Helmut Lotti

Ariola (Sony Music)

Audio CD

Soul Classics in Symphony von Helmut Lotti: Zehn Jahre nach ‚Time To Swing‘ widmet sich Helmut Lotti auf seinem neuen Album ‚Soul Classics In Symphony‘ einem der faszinierendsten und aufregendsten Kapiteln der Musikgeschichte: der klassischen Soul-Musik. Mit der Veröffentlichung setzt der belgische Superstar jene Konzeptalbum-Reihe fort, die 1995 mit ‚Helmut Lotti goes Classic‘ seinen Anfang genommen hatte.

Der Longplayer, der u.a. die Vorabsingle ‚My Girl‘ als auch diverse große Soul-Klassiker von ‚Wonderful World‘ über ‚Easy‘ bis hin zu ‚So You Win Again‘ enthält, wurde zusammen mit dem Golden Symphonic Orchester eingespielt und erscheint am 28. September 2018. Ein spannender musikalischer Rückblick auf die Soul Ära!

Ich habe ja oft mal festgestellt, dass Helmut Lotti eine tolle Stimme hat und somit war ich auf dieses Album echt gespannt, denn hier sing er bekannte Hits nach. Für mich das Highlight war Purple Rain, fast besser als das Original. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören, das Album ist richtig gut geworden.

8,5 von 10 Top-Hits