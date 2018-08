Sophia und das Abenteuer auf dem Klosterberg ist ein Buch aus dem Neukirchener Verlag vom 13. August 2018.

Letzte Aktualisierung am 27.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sophia und das Abenteuer auf dem Klosterberg: Sophia, Maya und Felix haben sich eine gruselige Mutprobe ausgedacht sie wollen ganz alleine eine Nacht auf dem alten Klosterberg zelten. Dort stoßen sie auf das alte Tagebuch der jungen Novizin Silvana, das sie in die Zeit der Hildegard von Bingen entführt. Gegenwart und Vergangenheit verwischen nach und nach und die Heilige aus dem Mittelalter wird für die Kinder greifbarer und faszinierender.

Habt Ihr Kinder so im alter von 10 Jahren? Wenn ja, kann ich euch dieses Buch sehr empfehlen. Denn dies Buch ist eine fesselnde Reise in die Vergangenheit für junge Leser ab 10 Jahren. Es ist sehr einfach geschrieben, nicht zu lang aber trotzdem spannend. Die Charaktere sind gut durchdacht und man fiebert richtig mit. Die Charaktere sind auch so aufgebaut, dass man sich richtig in diese einfühlen kann, ich könnte mir vorstellen, dass gerade Mädchen sich hier und da wiederfinden werden. Ein tolles Buch für unsere Kleinen, schaut unbedingt mal rein, da werdet ihr euren Kindern eine Freude mit machen und lesen ist ja allemal besser als nur vor dem PC oder Tablet zu hängen, das kommt heute leider viel zu kurz, dass Kinder wieder lesen, mit diesem Buch könnt ihr das ändern.

Letzte Aktualisierung am 27.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ebenso kann ich euch das Buch Mila – Aus Angst wird Mut empfehlen, das ist ganz ähnlich toll: Die zwölfjährige Mila liebt ihre Tanzgruppe und ihren Hund Made und verabscheut die wöchentlichen, langweiligen Besuche bei ihrer Urgroßmutter im Altenheim. Dort trifft sie aber eines Tages auf Jakub, der ihr von der NS-Zeit und von Dietrich Bonhoeffer erzählt. Mila erkennt plötzlich, wie wichtig es ist, zu wissen, woher man kommt und was früher passiert ist, um die Fehler der Geschichte nicht zu wiederholen. Als dann immer mehr Flüchtlinge ins Dorf kommen und sogar in der Turnhalle der Schule untergebracht werden, wird Fremdenhass für Mila und ihre Freunde ein aktuelles Thema. Beflügelt durch die Worte Bonhoeffers überwindet Mila ihre Angst, zeigt Zivilcourage und schafft es letztendlich, die verschiedenen Religionen an einem Tisch zu versammeln.

Ein Buch, das die Geschichte Dietrich Bonhoeffers erzählt und Mut macht, gegen Fremdenhass und Ungerechtigkeit einzutreten. Für Kinder ab 10 Jahren.

8,5 von 10 Bücher für junge Leser