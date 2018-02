Sonoro SonoroStream Mooreiche/silber ist ein stylisches Radio, das dein Zuhause mit einem neuen Klang und mehr Style ausstattet.

Sonoro SonoroStream Mooreiche/silber: sonoroSTREAM – Erleben Sie Ihr Zuhause in einem neuen Klang Mehr Life & mehr Style: sonoroSTREAM bietet Ihnen eindrucksvollen, lebendigen Sound, höchste Benutzerfreundlichkeit und anspruchsvolles Design mit einem Maximum an Flexibilität. So können Sie beispielsweise DAB+ oder Internetradio hören, Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet im WLAN streamen, Spotify direkt via Spotifv-Connect genießen, weitere Musikdienste wie Deezer & Co. per Bluetooth® übertragen oder alternative Musikquellen über den USB-Port abspielen. Auch bei der Auswahl des Standortes lässt Ihnen sonoroSTREAM alle Freiheiten. Perfektioniert fürs Badezimmer mit einer wasserdichten Fernbedienung und einem eigens entwickeltem Equalizer-Modus, eignet sich sonoroSTREAM durch seine Multiroom-Funktion ebenso optimal für jeden anderen Raum. Wasserdichte Fernbedienung Sie stehen unter der Dusche oder liegen in der Badewanne und Ihr Lieblingssong ertönt: Ein Tastendruck genügt und Sie erhöhen die Lautstärke oder geben mehr Bass hinzu. Mit der wasserdichten Fernbedienung haben Sie Zugriff auf alle wichtigen Funktionen Ihres sonoroSTREAM, ohne dass Sie dafür die Dusche oder die Badewanne verlassen müssen.

Mich hat wieder einmal eines dieser Spielzeuge für Erwachsene erreicht mit denen ich mich so lange vergnügen kann. Zugegeben, wenn man den Satz liest klingt das erst etwas blöd, wer böses dabei denkt, ich meine natürlich Technikspielzeug. Wer mich kennt weiß wie gerne ich Radio höre zb. Ich höre dabei immer regionale Sender, die so Oldies und Kram aus den 80er und 90er Jahren spielen, das war einfach meine Zeit und im Büro höre ich mit Amazon Alexa diese Sender und bin damit auch immer sehr zufrieden. Was mich aber stört das ich im Badezimmer bisher keine Lösung fand. Ich habe dann immer angst, dass das Wasser den Radios schadet und habe mit dem Sonoro SonoroStream jetzt endlich eine Lösung gefunden.

Ich muss dazu sagen, dass ich total gerne bade, mindestens einmal die Woche schön entspannt 2-3 Stunden. Dabei surfe ich am Handy rum und mag es wenn Musik nebenbei läuft. Bisher habe ich entweder auf dem Handy Musik angemacht, ruckzuck ist dann der Akku leer, oder eben im Wohnzimmer etwas lauter, dann erfreut das die Nachbarn. Jetzt läuft das über den Sonoro SonoroStream und der kann beachtliches. Das kleine Ding macht nicht nur einen satten und klaren Sound, es lässt sich auch ganz einfach bedienen. Der Hammer ist aber die Idee mit der wasserdichten Fernbedienung, kann man mit in die Badewanne nehmen, man muss nicht drauf achten ob die Hände trocken sind und man kann sogar mit duschen.

Mir ist bewusst, dass das Sonoro SonoroStream eines der Dinge ist die man nicht zwingend braucht, schon gar nicht im Bad, aber seit dem ich es habe nutze ich es jeden Tag. Es ist dann ebenfalls eines der Dinge, die man nicht mehr missen möchte und daher kann ich euch eine klare Kaufempfehlung aussprechen, ich bin von dem Teil mehr als begeistert, lasst euch auch begeistern.

9,5 von 10 wasserdichten Fernbedienungen