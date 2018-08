Sonny Boys ist eine Kultkomödie mit Harald Juhnke und Wolfgang Spier von Studio Hamburg Enterprises (Pidax Film) aus dem Jahr 1995.

Sonny Boys: Willi Clark (Harald Juhnke) und Al Lewis (Wolfgang Spier) waren einst eines der größten Komiker-Duos. Über vierzig Jahre hinweg begeisterten sie ihr Publikum, doch eines Tages gingen die Freunde wegen einer Kleinigkeit im Streit auseinander. Als das Fernsehen auf sie zukommt und sie bittet, eine ihrer berühmtesten Lachnummern nochmals aufzuführen, sind die beiden sofort begeistert. Im Angesicht der Tatsache, endlich wieder im Rampenlicht zu stehen, vergessen sie ihren alten Zwist. Allerdings währt der Friede nicht lange, denn schon bei den Proben kommt es zwischen den beiden Streithähnen zu neuen turbulenten Auseinandersetzungen …

Das ist eigentlich weniger ein Film als eher eine Theateraufführung. Die Aufführung ist aus dem Jahr 1995, also 10 Jahre bevor Harald Juhnke gestorben ist und nur wenige Jahre bevor er ins Heim gekommen ist. Man könnte also sagen eine seiner letzten großen Aufführungen und er war einfach wunderbar. Natürlich kann man über Harald Juhnke sagen was man will, aber als Schauspieler war er eine Granate. Ich habe bei dieser Aufführung Tränen gelacht, einfach herrlich in in Aktion zu sehen. Wolfgang Spier war ebenfalls großartig, aber Harald Juhnke war hier eine Wucht. Ich kann euch wirklich empfehlen hier einmal reinzuschauen, ich garantiere euch, dass eure Lachmuskeln bis aufs äußere strapaziert werden.

9,0 von 10 alten Komikern