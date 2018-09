Sommerschlußverlosung (SSV) Tag 9 mit Kopf Aus Fuss An von Le Fly

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Tage werden wieder kälter und alle möglichen Geschäfte veranstalten einen Sommerschlußverkauf, den sogenannten SSV. Wir machen da mit, aber bei uns wird daraus die Sommerschlußverlosung, ihr könnt hier also die kommenden Tage spannende Preise gewinnen, die immer nur einen Tag online sind, also schnell mitmachen.

Kopf Aus Fuss An von Le Fly: Nur dort, wo die guten Emotionen wohnen, da findet sich auch innere Zufriedenheit. Daran glauben Le Fly, und das leben sie in jedem Ton ihrer brodelnden Musik, in der sich grob geschätzt mehr als ein halbes Dutzend Genres zu einem Sound vermengen, der letztlich nur eine zutreffende Bezeichnung zulässt: St. Pauli Tanzmusik. Ungebremste Freude zu bereiten und mit jedem einzelnen verdammten Song das immer brutal heterogene Publikum zwischen HipHop-Veteran, Hardcore-Kid, Rasta- Zopf und Indiemädchen kollektiv förmlich an die Wand zu nageln, ist nicht ein großes und weithin unterschätztes Talent, sondern verdammt große Kunst. Eine Kunst, die sich eben aus ihrer kompromisslosen Hingabe an Positivität und geilen Tunes speist, in denen jeder das finden kann, was ihn freudvoll und unbeschwert sein lässt. Le Fly formulieren damit einen seltenen Zustand zwischen der Ernsthaftigkeit ihres Anliegens und der totalen Leichtigkeit des Seins.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 24. September 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.