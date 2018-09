Sommerschlußverlosung (SSV) Tag 8 mit Let’S Get a Little High von the Legendary

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Tage werden wieder kälter und alle möglichen Geschäfte veranstalten einen Sommerschlußverkauf, den sogenannten SSV. Wir machen da mit, aber bei uns wird daraus die Sommerschlußverlosung, ihr könnt hier also die kommenden Tage spannende Preise gewinnen, die immer nur einen Tag online sind, also schnell mitmachen.

Let’S Get a Little High von the Legendary: The Legendary bringen selbst den Kopf des typischen NebenbeiRadio-Hörers zum Nicken. Musikalische Zutaten von Acts wie Queens of the Stone Age, Black Stone Cherry und ZZ-Top werden neu gemischt, modern gewürzt und zu einem höllisch scharfen Süppchen verkocht. So schließt The Legendary die Lücke vom Mainstream zum Heavy-Rock-Underground! Die Geburtsstunde des damaligen Trios schlug 2014 in München. Mastermind Thorsten Rock (vocals/gitarre), der während seiner Zeit in Seattle bereits bei den Mitbegründern der Grunge-Ära Malfunkshun spielte, und Schlagzeuger Stefan Tönjes hatten nur ein musikalisches Ziel: schwitziger Rock’n’Roll mit großen Melodien.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 23. September 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.