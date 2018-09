Sommerschlußverlosung (SSV) Tag 7 mit Ghosts of Revenge von Keep the Promise

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Tage werden wieder kälter und alle möglichen Geschäfte veranstalten einen Sommerschlußverkauf, den sogenannten SSV. Wir machen da mit, aber bei uns wird daraus die Sommerschlußverlosung, ihr könnt hier also die kommenden Tage spannende Preise gewinnen, die immer nur einen Tag online sind, also schnell mitmachen.

4x Ghosts of Revenge von Keep the Promise: Vier Jahre nach ihrem Debüt Album A Peaceful Mission Of War legt die aus Carpi (Italien) stammende Hardcore- Metal Band Keep the Promise jetzt mit Ghosts of Revenge einen Nachfolger vor. Das über Bleeding Nose Records veröffentlichte Album erschien am 29.06.2018.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 22. September 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.