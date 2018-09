Sommerschlußverlosung (SSV) Tag 6 mit Methämmer von Feuerschwanz

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Tage werden wieder kälter und alle möglichen Geschäfte veranstalten einen Sommerschlußverkauf, den sogenannten SSV. Wir machen da mit, aber bei uns wird daraus die Sommerschlußverlosung, ihr könnt hier also die kommenden Tage spannende Preise gewinnen, die immer nur einen Tag online sind, also schnell mitmachen.

26 Bewertungen Methämmer (Standard) Feuerschwanz, Methämmer (Standard)

F.a.M.E. Artist Recordings (Sony Music)

Audio CD

3x Methämmer von Feuerschwanz: Die Standard Version beinhaltet ein Jewelcase mit 16-seitigem Booklet. Bisher vor der Menschheit geheim gehalten, doch nun kommt die Wahrheit ans Licht: Seit jeher wurden unser aller Geschicke von einem uralten Geheimbund gelenkt. Illuminaten, Freimaurer, Templer: In jedem Geheimbund gab es noch geheimere Mitglieder, die unter höchster Geheimhaltungsstufe als Schergen des METHÄMMER-Kults operierten. Eine Verschwörung unter den Verschwörungen. Biblische Urgewalt von zyklopischem Ausmaß und unfassbarer alkoholischer Energie, die uns alle schon mal behämmert hat. Ob mit oder ohne Aluhut. #Fakt! Die FEUERSCHWANZ’sche Antwort auf die alternative Faktenlage im öffentlichen Diskurs ist gewohnt bissig und unterhaltsamer denn je. Im Stil der Klassiker wie Metnotstand im Märchenland oder Sex Is Muss verfrachten FEUERSCHWANZ gesellschaftliche Themen in ihre eigene Bilderwelt. Spaß als kollektive Selbsttherapie Ja, es wirkt! Anders lässt sich der seit 15 Jahren andauernde Erfolg der Band nicht erklären, die wie keine zweite hintergründige Satire in astrein Festival-tauglichen Sauf-Humor verpackt. Mit METHÄMMER verneigt sich FEUERSCHWANZ vor den Metal-Heroen der 80er bis heute und geben dem etwas angestaubten Genre des Mittelalterrock einen neuen Anstrich.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 21. September 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.