Sommerschlußverlosung (SSV) Tag 3 mit Brüder

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Tage werden wieder kälter und alle möglichen Geschäfte veranstalten einen Sommerschlußverkauf, den sogenannten SSV. Wir machen da mit, aber bei uns wird daraus die Sommerschlußverlosung, ihr könnt hier also die kommenden Tage spannende Preise gewinnen, die immer nur einen Tag online sind, also schnell mitmachen.

Brüder [Blu-ray] Studio Hamburg Enterprises (07.09.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 180 Minuten

Edin Hasanovic;Thorsten Merten;Karoline Eichhorn

Deutsch

3x Brüder: Informatikstudent Jan Welke lebt sein Studentenleben zwischen Hörsaal und Club ohne ein wirkliches Ziel vor Augen und sehnt sich nach einem Sinn im Leben. Als er den radikalen Salafisten Abadin Hasanovic kennenlernt, ist er fasziniert von dessen Ansichten. Zwar will Jan vom Islam zunächst nichts wissen, aber bei Hasanovic und seinen Glaubensbrüdern findet er endlich Gemeinschaft und Orientierung – und konvertiert schließlich doch. Jans Mitbewohner, der angehende Arzt Tariq al-Jabari, hat ganz unmittelbare Probleme: Seine Familie ist in Syrien eingeschlossen. Jan überredet Tariq, sich von Abadin Hanasovic helfen zu lassen, um den Rest seiner Familie dort rauszuholen. Dank dessen Verbindungen können die beiden über Anatolien nach Syrien reisen. An einem Checkpoint des IS wird Jan jedoch vor Tariqs Augen von den Kämpfern festgenommen und entführt …

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 18. September 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.