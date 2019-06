Sommerloch-Gewinnspiel Tag #5 mit Zwischen Lachen und Weinen von Tanja Lasch

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du folgendes gewinnen.

Zwischen Lachen und Weinen (Deluxe Edition) Tanja Lasch, Zwischen Lachen und Weinen (Deluxe Edition)

Da Records (Da Music)

Audio CD

4x Zwischen Lachen und Weinen von Tanja Lasch: ZWISCHEN LACHEN UND WEINEN hat TANJA LASCH ihr neues Album genannt. Der Sinngehalt erschließt sich beim Hören, denn die insgesamt 12 neuen Lieder spannen einen Bogen zu diesen beiden emotionalen Polen und lassen uns hautnah die Nuancen dazwischen erleben. Nach privaten Höhen und Tiefen begegnet uns diese attraktive Sängerin, die heute in Berlin lebt, in ihren Liedern unglaublich ehrlich und authentisch. Nach ihren Solo-Alben LEBENSECHT und HERZKINO, sowie ihrer erfolgreichen Interpretation des Hits DIE IMMER LACHT, ist TANJA LASCH mit ZWISCHEN LACHEN UND WEINEN wieder einmal ein großartiges Schlagerwerk gelungen, das ihre ganz persönliche Handschrift trägt, denn TANJA LASCH schreibt ihre Titel ausnahmslos selbst. So auch den Titel DER PLATTENSPIELER, der uns bereits als erste Single vorab sehr tanzbar und im aktuell angesagten Schlager- und Discofox-Style in eine Zeit zurückführt, als Plattenspieler eben noch in jedem Haushalt und auf jeder guten Party für Unterhaltung gesorgt haben. Mit diesem eingängigen und gleichzeitig sehr gefühlvollen Titel über ein älteres Liebespaar beweist die in Weimar geborene Sängerin sehr eindrucksvoll ihr Talent als Texterin. Mit der Ballade DOCH DAS WEINEN HAB ICH LÄNGST VERLERNT enthält das Album auch eine hoch emotionale Cover-Version eines einst von Nino De Angelo gesungenen und von Drafi Deutscher und Bernd Meinunger geschriebenen Werkes. Das Album ZWISCHEN LACHEN UND WEINEN gibt es auch auf Vinyl sowie als Deluxe Edition (Doppel-CD im Digipack) mit einem dreizehnten brandneuen Titel und vielen Remixen der Titel des neuen Albums.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

