Sommerloch-Gewinnspiel Tag #34 mit einem riesen Buchpaket aus dem TraumFänger Verlag

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

Ein riesen Buchpaket aus dem TraumFänger Verlag und das können gleich zwei Gewinner gewinnen, so viele Bücher haben wir für euch zur Verfügung gestellt bekommen, alle mit dem Schwerpunktthema Indianer. Wer also wirklich großer Indianer-Fan ist, wird hier ein großes Highlight finden. Ich selbst kenne einige der Bücher schon und fand sie hervorragend, also haut schnell in die Tasten und vielleicht werdet ihr der oder die Gewinner(in) sein.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 19. Juli 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.