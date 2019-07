Sommerloch-Gewinnspiel Tag #27 mit Sturmbesonntes Land

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

Sturmbesonntes Land: Fischland-Darß-Zingst und Boddenküste Michael Pantenius

Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

Auflage Nr. 1 (05.04.2019)

Taschenbuch: 208 Seiten

Letzte Aktualisierung am 12.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sturmbesonntes Land: Fischland-Darß-Zingst – junge Leute sagen einfach »FiDaZi« – ist das Traumziel an der Ostsee, ein Dorado nicht nur für Strand- und Wasserfreunde. Zwischen Dierhagen und der Sundischen Wiese hinter Zingst liegen Wustrow und das Künstlerdorf Ahrenshoop mit zahlreichen Galerien, Prerow ist bekannt für seinen kilometerlangen Strand mit Riesenzeltplatz – das Paradies für FKK-Anhänger. Überall kann man segeln, mit dem Kajak fahren oder mit dem Fahrrad unberührte Natur genießen. Im Boddenland gibt es das größte Bernsteinmuseum der Welt, und ein Kunstmuseum mit Schiffsporträts aus der großen Zeit der Segelschifffahrt. Kein Wunder, dass sich auch der Autor in diesen Landstrich verliebt hat. In seinem Kulturreiseführer erzählt er leicht, locker, heiter und zu einem Besuch verführend von Deutschlands schönster Halbinsel.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 12. Juli 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.