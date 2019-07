Sommerloch-Gewinnspiel Tag #26 mit Stockholm Requiem

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

Stockholm Requiem [3 DVDs] Edel Germany GmbH (24.05.2019)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 450 Minuten

Liv Mjönes, Jonas Karlsson, Alexej Manvelov

Deutsch

Letzte Aktualisierung am 3.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Stockholm Requiem: Nach einem tragischen Unfall nimmt die studierte Kriminologin Fredrika Bergman (Liv Mjönes) eine Stelle bei einer Sondereinheit der Stockholmer Polizei an. Als sogenannte „Zivilistin“ wird sie von ihren Kollegen nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Doch Fredrikas Intellekt und ihre andere Sicht auf die Dinge erweisen sich als äußerst hilfreich, um die grausamen Verbrechen aufzuklären. So wird sie mit der Zeit zu einem akzeptierten und wertvollen Mitglied der Einheit um Teamleiter Alex Recht (Jonas Karlsson) und Peder Rydh (Alexej Manvelov). Die Fälle, mit denen die Spezialeinheit konfrontiert wird, zeigen die Schattenseiten Stockholms – eine Realität, die von roher Gewalt und fehlender Moral geprägt ist. Sie handeln von Menschen, die Opfer unvorstellbarer Schicksalsschläge wurden, und Rache scheint für sie der einzige Ausweg zu sein. Stockholm Requiem ist in bester Nordic-Noir-Manier düster inszeniert, gewährt darüber hinaus aber auch besonders tiefe Einblicke in die Gefühlswelten der Ermittler.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 11. Juli 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.